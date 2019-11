I tifosi urlano all’arbitro donna di andare a cucinare La società | chiedete scusa o

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 9 novembre 2019) Sul Corriere Torino l’ennesimo episodio di discriminazione avvenuto su un campo di calcio dilettantistico. Questa volta ai danni di un arbitro. E’ accaduto sabato 2 novembre. Nel campionato Under 16 provinciale. La partita incriminata è Vianney-Lenci Onlus. Arbitra Alessia Ghione, della sezione di Asti. Finisce 4-0 con tre cartellini rossi rifilati ai calciatori della Lenci, che, evidentemente, inon gradiscono. Dagli spalti si alzano battute in direzione dell’arbitra. «Datti al cucito», «Torna in cucina» Il Giudice Sportivo li ha catalogati come insulti razzisti e ha inflitto alla Lenci una multa da 50 euro,quanto si ritiene giusto nella categoria dilettantistica, ma la Lenci Onlus non difende i propri sostenitori. Anzi. Il presidente della, Davide Baglio, condanna duramente l’accaduto: «Ovviamente non è possibile essere presente a tutte le ...

