Brescia | Grosso non fa drammi | “Mi è piaciuta la reazione | meno l’arrendevolezza finale

L’esordio di Grosso è uno shock - Mazzarri ringrazia e respira : il Toro sbanca Brescia 0-4! [FOTO] : Avete presente la classica “scossa” alla prima del nuovo allenatore? Ecco, dimenticatela. L’esordio di Grosso sulla panchina del Brescia, infatti, è un disastro. Capitombolo interno pesante subito dalle Rondinelle, il Toro ringrazia (e Mazzarri pure) e si rilancia dopo un periodo buio. I difensori lombardi, forse, avevano capito male: pensavano di andare a giocare una partita di pallavolo. E così, prima Cistana e poi ...

Brescia-Torino - le probabili formazioni : Grosso torna a 4? Mazzarri ha trovato il sostituto di Baselli : Brescia-Torino, le probabili formazioni – Il primo match del sabato relativo alla 12^ giornata di Serie A è quello del Rigamonti tra Brescia e Torino. Non proprio positivi, anzi tutt’altro, i recenti periodi delle due compagini. In casa lombarda, la proprietà ha provveduto al cambio in panchina, sollevando Corini dall’incarico e sostituendolo con Grosso. Per quanto concerne i piemontesi, Mazzarri ha rischiato di ...

Grosso salvezza Brescia a ogni costo - Balotelli è un ragazzo d'oro : "Saluto Eugenio, e' un amico che ha dato un'identità alla squadra". L'avventura di Fabio Grosso come allenatore del Brescia, inizia con un pensiero

Brescia - le prime parole di Grosso tra moduli e singoli : “La salvezza ad ogni costo” : Si è presentato a giornalisti e tifosi il neo allenatore del Brescia, Fabio Grosso. Ha parlato in conferenza stampa dopo l’ufficialità di ieri. Queste le sue parole. “Saluto Eugenio (Corini, ndr), è un amico che ha dato un’identità alla squadra. Dovremo cercare di fare subito risultati e mettere fieno in cascina perché l’obiettivo da raggiungere con ogni mezzo è la salvezza. Balotelli? Lo conosco dai tempi ...

Brescia - Fabio Grosso sarà il nuovo allenatore. Pronto contratto fino a giugno con opzione per la prossima stagione : sarà Fabio Grosso a subentrare a Eugenio Corini sulla panchina del Brescia. Il campione del mondo ha rescisso consensualmente il proprio contratto con l’Hellas Verona, dopo l’esonero del maggio scorso, per accettare la proposta del presidente Massimo Cellino. Dopo aver pranzato a Milano con il proprio agente Beppe Riso, riporta la Gazzetta, l’allenatore è partito per Brescia dove nel pomeriggio firmerà il contratto che lo ...