Verso una cura per l’alzheimer e il declino cognitivo | la soluzione è in vecchio farmaco

(Di venerdì 8 novembre 2019) E’ unquello che ha ridato nuove speranze contro l’invecchiamento. Nel corso di uno studio su animali il principio attivo ‘rapamicina‘ (usata in passato comeantirigetto nei trapianti) è riuscito a ringiovanire il sistema circolatorio, ovvero i vasi sanguigni, migliorando la circolazione sanguigna nel cervello e la memoria. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Aging Cell, ed è stato condotto da Candice Van Skike e coordinato da Veronica Galvan della University of Texas Health Science Center a San Antonio. La rapamicina è già nota tra gli scienziati impegnati proprio in quanto valido alleato contro l’invecchiamento e le malattie correlate ad esso correlato, come l’Alzheimer. In base ai risultati ottenuti sule cavie, la rapamicina, anche a dosi basse, è in grado di allungare la vita fino al 13% in più. La molecola è già ...

