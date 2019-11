Revenge | è in lavorazione un reboot della serie ‘vendicativa’

Fonte : davidemaggio

(Di venerdì 8 novembre 2019)Ildi una dellecult degli ultimi vent’anni potrebbe fare presto ritorno sul piccolo schermo. Si tratta di, il drama andato in onda per quattro stagioni dal 2011 al 2015, che vedeva come attrici protagoniste Emily VanCamp e Madeleine Stowe. A riportare la notizia è Deadline. L’emittente televisiva ABC sta lavorando al progetto, voluto dal creatore e produttore esecutivo Mike Kelley e dallo scrittoreoriginale Joe Fazzio. Il, che negli anni ha saputo regalare al pubblico un mix di passione, intrecci amorosi e drammi, dovrebbe seguire le vicende di una giovane ragazza immigrata di origini latine che – grazie all’aiuto di uno dei personaggi più amatioriginale – arriva a Malibu per vendicarsi di una dinastia farmaceutica, la cui insaziabile avidità ha portato alla mortemadre, alla ...

