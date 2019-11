Palermo : Orlando riceve ex ministro greco : Palermo, 8 nov. (Adnkronos) – Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha incontrato ieri, a Villa Niscemi, l’ex ministro greco delle Finanze Efklidis Tsakalotos. “E’ stata l’occasione – ha detto il sindaco – per ricordare l’esperienza del governo Tsipras che ha tentato di evitare che la Grecia venisse travolta da una crisi finanziaria ed economica ed ha coraggiosamente sacrificato parte del suo ...

Palermo : Orlando - 'Pignatone fa parte della storia della città' : Palermo, 5 nov. (Adnkronos) - “Il procuratore Pignatone con la sua attività fa parte della storia di Palermo. La sua esperienza resta un contributo alla storia della legalità del Paese e alla liberazione della nostra città dal governo della mafia. Cosa nostra c’è ancora, esiste ed è pericolosa ma è

Palermo : aggredito per aver impedito ingresso in area pedonale - la condanna di Orlando : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha espresso "ferma condanna" per l'aggressione subita da un uomo di 48 anni picchiato da un 19enne per aver impedito alla madre del ragazzo di entrare con l'auto in un'area pedonale della città. "Chiediamo e siamo certi che verrà gi

Palermo : Orlando incontra ministro giustizia tedesco (2) : (Adnkronos) - "Il contrasto al sistema criminale delle mafie - ha aggiunto il sindaco - impone un'azione sistemica di istituzioni dell’apparato investigativo e repressivo, così come delle altre istituzioni pubbliche e della società civile. Anche per questo è importante la presenza in questi giorni a

Palermo : Orlando incontra ministro giustizia tedesco : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) – Il ministro della giustizia del Land tedesco Peter Biesenbach, insieme a una delegazione di magistrati e poliziotti della Renania Westfalia, è stato ricevuto questa mattina, a Villa Niscemi, dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Il ministro tedesco è in città per una serie di incontri fra i rappresentanti del sistema investigativo-repressivo della Germania e i vertici degli uffici giudiziari di ...

Palermo : Orlando - 'buon lavoro a nuovo presidente costruttori edili' : Palermo, 21 ott. (Adnkronos) - "Il mio augurio di buon lavoro a Massimiliano Miconi, nuovo presidente dell'Associazione Nazionale costruttori Edili Palermo, che prende il posto di Fabio Sanfratello a cui va il mio apprezzamento per quanto fatto in questi anni in condivisione di impegno per la nostra

Palermo : Orlando riceve ambasciatore Costa d'Avorio e sindaco Grand Bassam : Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha ricevuto oggi a Palazzo delle Aquile l'ambasciatore in Italia della Costa d'Avorio Janine Tagliante Saracino e Jean-Louis Moulot, sindaco di Grand Bassam, prima capitale della Costa d'Avorio dal 1893 al 1900 e città gemellata co

Open Arms a Palermo - Orlando : "Benvenuti" : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - La nave della ong Open Arms è attraccata nella tarda serata di ieri al porto di Palermo, con a bordo l'equipaggio, per una sosta tecnica. Ad accogliere la crew al porto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando che ha regalato alla ong la bandiera della città che verrà is

Open Arms a Palermo - Orlando : “Benvenuti” : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) – La nave della ong Open Arms è attraccata nella tarda serata di ieri al porto di Palermo, con a bordo l’equipaggio, per una sosta tecnica. Ad accogliere la crew al porto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando che ha regalato alla ong la bandiera della città che verrà issata sulla nave. “Benvenuta a Palermo OpenArms, che ha salvato centinaia di vite nel Mediterraneo nonostante gli ostacoli ...

Mafia : Orlando - 'Palermo non dimentica uccisione piccolo Claudio Domino' : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) - "33 anni fa la barbara uccisione di Claudio Domino. Palermo non dimentica quella barbarie e anche nel nome di Claudio e dei tanti bambini e ragazzi innocenti uccisi dalle mafie continua un percorso di liberazione e affermazione della cultura della vita". Così, il sindac

Mafia : Orlando - ‘Palermo non dimentica uccisione piccolo Claudio Domino’ : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) – “33 anni fa la barbara uccisione di Claudio Domino. Palermo non dimentica quella barbarie e anche nel nome di Claudio e dei tanti bambini e ragazzi innocenti uccisi dalle mafie continua un percorso di liberazione e affermazione della cultura della vita”. Così, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.L'articolo Mafia: Orlando, ‘Palermo non dimentica uccisione piccolo Claudio Domino’ ...

Palermo : Orlando conferisce cittadinanza onoraria a vescovo tedesco : Palermo, 4 ott. (AdnKronos) - il sindaco di Palermo Leoluca Orlando conferirà oggi la cittadinanza onoraria di Palermo al vescovo della Chiesa evangelica-luterana della Regione Baviera, Heinrich Bedford-Strohm. Al termine della cerimonia, il vescovo insieme al sindaco di Palermo incontrerà la stampa

Palermo - Rita Dalla Chiesa a Orlando : "Va multato chi espone gadget che richiamano la mafia" : La giornalista figlia del prefetto ucciso da Cosa nostra segnala magliette e calamite col volto del "Padrino". Replica il sindaco: "Il divieto è allo studio, ma c'è già il codice penale"

Palermo - Leoluca Orlando sullo striscione : “Un insulto alla memoria di Raciti” : “Nessun atteggiamento di esaltazione della violenza e dei violenti è tollerabile, nessuno che si sia macchiato di un reato come l’assassino di un agente di Polizia può essere indicato come modello né tantomeno come vittima. Lo striscione apparso all’esterno dello stadio Barberaè un insulto alla memoria di Filippo Raciti, e contro tale atto vanno assunti provvedimenti sanzionatori”. Lo afferma in una nota il sindaco ...