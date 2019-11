Milano | carabinieri stroncano rete di truffatori legati al clan Contini Ecco come

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 novembre 2019) Un business che poteva fruttare anche 200mila euro a settimana,spiegato da uno degli indagati in un’intercettazione telefonica. E’ quanto emerso dalle indagini sul sistema di truffe agli anziani che faceva capo alcamorristico deie sul quale ha fatto luce l’inchiesta partita dae poi trasferita per competenza territoriale alla Procura di Napoli, guidata dal procuratore Giovanni Melillo. L’indagine, culminata oggi in 51 arresti, è nata nel 2015 a seguito di alcune denunce di truffe subite da anziani, raggirati con delle telefonate nelle quali veniva rappresentata la necessità di pagare urgentemente per far fronte alle spese legate ad incidenti, mai avvenuti, nei quali erano coinvolti familiari. Quello delle truffe agli anziani si è rivelato essere un vero e proprio comparto produttivo per ilcamorristico e non un settore nel quale si muovono solo singoli ...

Corriere : Insulti, minacce e messaggi d’odio: da oggi Liliana Segre ha la scorta - _Carabinieri_ : #8novembre: in corso sul territorio nazionale e in Spagna vasta operazione dei #Carabinieri di Milano. Misure caute… - _Carabinieri_ : Associazione per delinquere finalizzata alle truffe aggravate ad anziani. E’ questa l’accusa nei confronti di 51 pe… -