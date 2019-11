Le ragioni dell’alleanza

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 8 novembre 2019) “Il venticinque settembre milleduecentosessantaquattro, sul far del giorno, il Duca d’Auge salì in cima al torrione del suo castello per considerare un momentino la situazione storica”. Oggi non è il 25 settembre, scrivo quando il sole è già alto, e non ho bisogno di salire in cima al torrione per vedere meglio lo stato del paese: i problemi ci vengono incontro da soli, anzi, per non vederli bisognerebbe proprio chiudere gli occhi. Sono trascorsi due mesi dalla nascita del Governo di cui faccio parte e ritengo forse con maggiore convinzione che leche ne hanno determinato la vita siano tutte ancora valide. Conviene forse richiamarle alla nostra memoria così come a quella di quanti, in così poco tempo, dovessero averne smarrito il senso e la portata.Sono consapevole che il faticoso lavoro che avrebbe dovuto precedere la ...

