Fasce rivalutazione pensioni 2020 | la proposta del governo in LdB

Fonte : termometropolitico

(Di venerdì 8 novembre 2019): ladelin LdB Emergono nuovi dettagli rispetto alladelleche toccherà i trattamenti compresi tra 1.500 e 2mila euro; si parla comunque di pochi centesimi in più. Mini2019: importo aumento annuo a testa. La guida: cosa succederà nel biennio-21 La Legge di Bilancio per il prossimo anno arriva al Senato: tra le varie misure contenute nell’ultima manovra anche l’attesadegli assegnistici con importo compreso tra le tre e le quattro volte il trattamento minimo. Dunque, letra i 1.539 e i 2054 euro lordi mensili subiranno un incremento delladal 97% – fissato con la Legge di Bilancio per il 2019 – al 100% dell’inflazione. Parasite: trama, cast e anticipazioni del film al cinema. Quando ...

tosiclaud : Pensioni, Ecco le nuove fasce di rivalutazione degli assegni nel 2020 - - notizieoggi24 : Nella Manovra 2020 è stata inserita una norma che andrà a cambiare le attuale fasce di rivalutazione dell'indicizza… -