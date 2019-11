F1 | Mondiale 2019 | Ferrari e i complottismi sul motore La Rossa fa paura ai rivali

F1 - Mondiale 2019 : si chiude il primo anno con Mattia Binotto - che assomiglia molto all’ultimo di Maurizio Arrivabene : Il Mondiale di Formula Uno 2019 saluta il Texas, chiude la trasferta nord-americana e si appresta a far calare il proprio sipario con le due ultime uscite di Brasile e Abu Dhabi. Due appuntamenti che non avranno più particolari spunti di interesse, dopotutto i titoli iridati sono già stati ampiamente consegnati, ma saranno importanti per la Ferrari. Il team di Maranello, infatti, va a concludere il primo anno del nuovo corso del team principal ...

Giornata Mondiale del diabete 2019 : per le persone con le persone : Giornata Mondiale del diabete 2019: “Per le persone, con le persone”. Quest’anno la Giornata Mondiale del diabete per celebrare i 10 anni nascita

Jorge Lorenzo MotoGP - Mondiale 2019 : “Segnali positivi a Sepang - io sono quello di sempre ma manca tutto il resto…” : Jorge Lorenzo si appresta a concludere una delle stagioni più complicate della sua carriera. Anzi, forse la peggiore da quando è sbarcato in MotoGP. Il suo rapporto con la Honda non è mai sbocciato, e le difficoltà in questi mesi si sono fatte sempre più evidenti. Il maiorchino ormai è costretto a lottare tra la 15esima e la 20esima posizione, con distacchi abissali rispetto ai migliori. A Phillip Island, per esempio, ha tagliato il traguardo ...

Lewis Hamilton F1 - Mondiale 2019 : “Mai pensato ai record di Schumacher - la mia carriera ha ancora molto da dire” : Lewis Hamilton ha vinto il suo sesto titolo iridato al termine del Gran Premio degli Stati Uniti 2019 di Formula Uno. Il campione inglese ha centrato un secondo posto davvero brillante dopo una gara di altissimo livello ad Austin, che ha quasi vinto, nonostante scattasse solamente dalla quinta posizione della griglia della pista texana. Un traguardo storico e clamoroso, che però il portacolori della Mercedes non ha festeggiato in maniera ...

MotoGP - Mondiale 2019 : dopo Sepang si chiude a Valencia - pensando alla classifica e al prossimo anno : Ormai è finita. Chiuso il faticosissimo trittico asiatico (Giappone-Australia-Malesia) il Mondiale 2019 di MotoGP chiude armi e bagagli e si appresta a festeggiare il gran finale di Valencia di domenica 17 novembre. La prova spagnola, sul circuito Ricardo Tormo, permetterà a team e piloti di salutare questo campionato che, sostanzialmente, non è mai iniziato, visto il dominio di Marc Marquez, mentre rimarrà qualche obiettivo personale a livello ...

Classifica F1 - Mondiale costruttori 2019 - la graduatoria dopo il GP Usa. Mercedes dominante - +216 su Ferrari : La Mercedes ha vinto il Mondiale costruttori F1, le Frecce d’Argento hanno dominato la stagione e la doppietta nel GP degli USA ha permesso di volare a quota 695 punti con addirittura 216 lunghezze di vantaggio sulla Ferrari. Le Rosse chiuderanno l’annata al secondo posto davanti alla Red Bull. Di seguito la Classifica del Mondiale costruttori F1 dopo il GP degli Usa. Classifica Mondiale costruttori F1 2019: 1. Mercedes 695 2. ...

F1 - GP USA 2019 : Lewis Hamilton vince il Mondiale se… Tutte le combinazioni per il trionfo : Lewis Hamilton ha una ghiotta occasione per portare a casa l’iride della F1 già al termine del GP degli USA: il britannico ha un vantaggio di 74 punti sul compagno di squadra Valtteri Bottas, e ne deve conservare almeno 52 per riuscire nell’impresa: il britannico deve perdere al massimo 22 punti dal finlandese, e può farlo giungendo almeno ottavo, o nono ma firmando il giro più veloce, oppure semplicemente nel caso in cui Bottas non ...

Classifica Mondiale Moto2 2019 - la graduatoria dopo il GP della Malesia : Alex Marquez campione! : Al termine del Gran Premio della Malesia si chiude ancora la lotta per la prima posizione nella Classifica del Mondiale della Moto2: vince Alex Marquez, che approfitta della tattica non perfetta di Brad Binder e trionfa in graduatoria prima dell’ultima recita stagionale a Valencia. Classifica Mondiale Moto2 dopo IL GP DI Malesia 2019 1 Alex Marquez KAlex SPA 262 2 Brad BINDER KTM RSA 234 3 Thomas LUTHI KAlex SWI 230 4 Jorge NAVARRO Speed ...

Classifica Mondiale Moto3 2019 - la graduatoria dopo il GP della Malesia : si infiamma la lotta per la seconda posizione. Dalla Porta vince da iridato : Al termine del Gran Premio della Malesia non si chiude ancora la lotta per la seconda posizione nella Classifica del Mondiale della Moto3: gran lotta tra Canet, Arbolino e Ramirez. Titolo già assegnato dal GP d’Australia a Lorenzo Dalla Porta. Ultima recita stagionale a Valencia. Classifica Mondiale Moto3 dopo IL GP DI Malesia 2019 1 Lorenzo Dalla Porta Honda ITA 279 2 Aron CANET KTM SPA 190 3 Tony ARBOLINO Honda ITA 175 4 Marcos RAMIREZ ...

LIVE Moto2 - GP Malesia 2019 in DIRETTA : la gara in tempo reale - Alex Marquez può vincere il Mondiale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gli highlights delle qualifiche – La cronaca delle qualifiche Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Malesia 2019 della Moto2. Sul circuito di Sepang dalle ore 6.20 italiane andrà in scena il penultimo appuntamento stagionale, prima dell’ultima tappa di Valencia tra due settimane, che potrebbe decidere il titolo iridato. Alex Marquez, infatti, comanda la ...

VIDEO Mattia Binotto - GP Usa 2019 : “La Ferrari è già concentrata sul Mondiale 2020” : Mancano tre gare alla fine della stagione 2019 della Formula 1 ma i team sono già concentrati da tempo sulla costruzione del progetto per la vettura del 2020. La Ferrari non fa eccezione come ha dichiarato Mattia Binotto ai microfoni di Sky Sport, anche se il Team Principal di Maranello ha precisato che l’obiettivo è quello di vincere le ultime tre tappe del campionato 2019 anche per presentarsi ai nastri di partenza della prossima annata ...

Rugby - Mondiali 2019 : Inghilterra-Sudafrica - in palio c’è il trono Mondiale : Si chiuderà domani mattina a Yokohama, con fischio d’inizio alle 10 e diretta su Rai 2, la Rugby World Cup 2019 che si sta disputando in Giappone. Ad affrontarsi per il titolo saranno l’Inghilterra di Eddie Jones e il Sudafrica di Rassie Erasmus. Due formazioni indicate fin dalla vigilia del torneo come tra le favorite per trovarsi a Yokohama domani e che, dunque, hanno confermato l’ottimo lavoro fatto negli ultimi anni. La ...