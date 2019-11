Conte a Taranto tra gli operai dell' ex Ilva | Non ho la soluzione in tasca

Taranto - faccia a faccia tra Conte e operai dell’ex Ilva. VIDEO : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è recato a Taranto, davanti ai cancelli dell'Ex Ilva, nel giorno dello sciopero di 24 ore: ad attenderlo, una folla composta da molti cittadini, operai e rappresentanti di comitati e associazioni. All'ingresso si è creata una certa ressa ed è nato un botta e risposta con alcuni cittadini che chiedevano al premier di chiudere l'impianto. "Dovete conoscere la situazione", ha detto uno dei ...

Conte Contestato a Taranto : “Non conosci impianto!” Sciopero per l’intero Gruppo Arcelor Mittal : "Non conosci l'impianto!". Così il premier Giuseppe Conte, in visita alla città per la vicenda dell'Ilva, è stato accolto a Taranto dai lavoratori dell'impianto siderurgico (oggi in Sciopero) e dai cittadini tarantini. "Sono venuto per questo, sono venuto per questo. Sono venuto per ascoltare", ha replicato il premier aggiungendo, di fronte a sollecitazioni sopra le righe provenienti dalla folla che lo ha accolto e circondato al suo arrivo: ...

Ilva - Conte a Taranto con i lavoratori : non ho soluzione in tasca. Gualtieri : Mittal rispetti impegni. Jindal si sfila : Mentre per l'ex Ilva sfumano le già rare speranze di un interessamento del gruppo indiano Jindal, Giuseppe Conte vola a Taranto dai lavoratori: «Non ho la soluzione in...

Ex Ilva - Conte Contestato da operai a Taranto : “Chiudete l’acciaieria - noi vogliamo vivere“ : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è arrivato davanti allo stabilimento dell'ex Ilva di Taranto, dove è stato Contestato da operai e cittadini. In molti chiedono al governo di chiudere l'acciaieria, rivolgendo un chiaro messaggio a Conte: "Noi vogliamo vivere, vogliamo la chiusura e vogliamo essere difesi".Continua a leggere

Conte a Taranto - tensione ai cancelli : 18.16 Ressa all'arrivo del premier Conte allo stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. "Parlerò con tutti ma con calma", ha detto ai cittadini ed operai che lo attendevano fuori dai cancelli. Molti hanno scandito cori inneggianti alla chiusura dell'impianto. Intanto il ministro dell'Economia,Gualtieri, a margine dell'Ecofin a Bruxelles, su una possibile nazionalizzazione ha detto: "L'ipotesi sul tavolo è che Mittal adempia ai propri impegni. ...

Ex Ilva : Taranto - attesa davanti a fabbrica - Conte incontrerà consiglio di fabbrica : Taranto, 8 nov. (Adnkronos) - - Si sta popolando di operai ma soprattutto di esponenti di movimenti ambientalisti l'area nei pressi della portineria D dello stabilimento siderurgico ex Ilva, oggi ArcelorMittal, di Taranto dove tra poco arriverà il presidente del consiglio Giuseppe Conte. Quest'ultim