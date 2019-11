Calendario Superlega volley | orari | programma | tv e streaming 9-10 novembre

Fonte : oasport

(Di venerdì 8 novembre 2019) Nel weekend del 9-10si disputeranno sei partite valide per la2019-2020, il massimo campionato italiano dimaschile. Andranno in scena cinque incontri valida per la quarta giornata e un anticipo dell’undicesima giornata ovvero Civitanova-Perugia, il confronto più atteso dell’intero fine settimana. La Lube usufruisce del turno di riposo in concomitanza della quarta giornata e sfrutta dunque questo buco per giocare il big match con i Block Devils in modo da avere libera domenica 8 dicembre (data originaria della contesa) per poter così disputare il Mondiale per Club. I biancorossi si presentano da capolista e incroceranno gli umbri che hanno alzato al cielo la Supercoppa Italiana settimana scorsa, si preannuncia una battaglia campale all’Eurosuole Forum con tanti big in campo: Osmany Juantorena, Bruninho, Yoandy Leal sono pronti ad affrontare ...

mochiko_exo : RT @iVolleymagazine: Pallavolo SuperLega – Lo strano calendario di Padova, prima il riposo, poi Sora ed infine un tris casalingo https://t.… - CarlottaRossi11 : Pallavolo SuperLega – Lo strano calendario di Padova, prima il riposo, poi Sora ed infine un tris casalingo - iVolleymagazine : Pallavolo SuperLega – Lo strano calendario di Padova, prima il riposo, poi Sora ed infine un tris casalingo -