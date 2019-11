Black Friday 2019 | occhio alle truffe

Black Friday 2019 - ecco quando è quest’anno il giorno dei super sconti : Il “Black Friday“, ovvero il “venerdì nero” dei super sconti, è diventato ormai anche in Italia un appuntamento imprescindibile dello shopping pre-natalizio. Questo appuntamento nato negli Usa negli anni Sessanta del Novecento cade tradizionalmente dopo il Ringraziamento, l’ultimo venerdì di novembre: quest’anno è il 29. Ma le offerte proseguono per tutto il weekend, fino al lunedì seguente, il cosiddetto ...

Quanti tesori nascosti Amazon prima del Black Friday 2019 : le occasioni per gli smartphone : L'e-commerce di Jeff Bezos ci va giù pesante e ancor prima di apriure le danze con il Black Friday 2019, i tesori nascosti Amazon riservano una serie di occasioni per la categoria smartphone. In particolare il brand Xiaomi ma pure qualche esemplare Samsung è in offerta da oggi 8 novembre e fino al prossimo martedì 12 novembre. Vediamo nel dettaglio il risparmio garantito con la speciale promozione. L'occasione delle occasioni è certamente ...

Quanti tesori nascosti Amazon prima del Black Friday 2019 : le occasioni smartphone : L'e-commerce di Jeff Bezos ci va giù pesante e ancor prima di apriure le danze con il Black Friday 2019, i tesori nascosti Amazon riservano una serie di occasioni per la categoria smartphone. In particolare il brand Xiaomi ma pure qualche esemplare Samsung è in offerta da oggi 8 novembre e fino al prossimo martedì 12 novembre. Vediamo nel dettaglio il risparmio garantito con la speciale promozione. L'occasione delle occasioni è certamente ...

Amazon “Speciale Tesori Nascosti” : le migliori offerte del PRE – Black Friday : Lo Speciale Tesori Nascosti di Amazon è una promozione che dall’8 al 12 Novembre ci farà scoprire i migliori brand emergenti sullo store nel mondo della tecnologia e non! Nelle offerte Amazon del Giorno troverete leggi di più...

Vodafone anticipa il Black Friday regalando tre mesi di musica in streaming : Volete provare Tidal Premium per tre mesi gratuitamente? Sperate in questa promozione di Vodafone che sta inviando un SMS contenente un link per usufruire di un trimestre di abbonamento gratuito. L'articolo Vodafone anticipa il Black Friday regalando tre mesi di musica in streaming proviene da TuttoAndroid.

Black Friday in arrivo - tutto quello che c'è da sapere nell'attesa : I giornalisti de L’Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L’Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finaleSi avvicina il periodo più bello dell’anno per gli appassionati dello shopping on line. Manca poco infatti al Black Friday, evento che ...

Tenetevi pronti - il Black Friday di Amazon inizia domani con i Tesori Nascosti : Prende il via domani, con l'evento Tesori Nascosti, il Black Friday 2019, con una serie di occasioni valide fino al 12 novembre. L'articolo Tenetevi pronti, il Black Friday di Amazon inizia domani con i Tesori Nascosti proviene da TuttoAndroid.

A ritmo di Black Friday Amazon - prezzo Huawei P30 Lite e Mate 20 Lite già in calo : Impossibile sia passato innosservato come il mese di novembre è quello del Black Friday Amazon. Sebbene l'appuntamento in se avrà luogo il prossimo 29 novembre, lo store di Jeff Bezos sta quotidianamente presentando promozioni più che allettanti per la categoria smartphone. Ce ne sono due, attualmente attive, molto convenienti e riguardano due best seller del calibro del Huawei P30 Lite e del Mate 20 Lite. Per i due device bisognerà ora ...

Black Friday 2019 - OFFERTE E SCONTI/ Assalto ad Amazon : i 10 prodotti più ricercati : BLACK FRIDAY 2019, OFFERTE e SCONTI: parte l'Assalto al portale di e-commerce, Amazon. Ecco quali sono i prodotti più ricercati ad ottobre

Black Friday 2019 : quanto durano le offerte su Amazon e Mediaworld : Il 29 novembre sarà il giorno del Black Friday. La trepidazione da shopping è già iniziata e la voglia di acquistare i prodotti approfittando delle tante promozioni online inizia a farsi sentire. Ma quanto durano le offerte del "Venerdì nero"? Scopriamo insieme quando e dove acquistare sul web!Continua a leggere

Black Friday 2019 : quando inizia e come fare shopping sicuro : Manca davvero poco: il Black Friday sta per tornare! Il "Venerdì nero", attesissimo dagli amanti dello shopping, è un evento che ormai anche in Italia si aspetta con trepidazione. Ma quando inizia e quali sono le date da segnare sul calendario per acquistare a prezzi incredibili tanti prodotti?Continua a leggere

Già nel pieno del Black Friday Amazon : le novità annunciate : Il Black Friday Amazon la farà da padrona il prossimo 29 novembre: senza nulla togliere agli altri e-commerce, nè tanto meno alle catene di elettronica, che pure vendono alla grande in quei giorni, la realtà che verrà letteralmente presa d'assalto sarà proprio la piattaforma di Jeff Bezos, come ogni anno da che è stata istituita la ricorrenza. Come riportato da 'Amazon-press.it' in un comunicato stampa che la dice lunga su quello che ci ...

Sconti Black Friday per gli iPhone? Apple cambia strategia nel 2019 : Quest'anno potremo godere di Sconti Black Friday per gli iPhone da parte della stessa Apple e dunque sullo shop online dell'azienda di Cupertino? L'appuntamento con il via allo shopping natalizio è previsto per l'ultimo venerdì di questo mese ossia il giorno 29 ma intorno alle intenzioni di Tim Cook e del suo entourage iniziano ad esserci delle anticipazioni. Come tutti i fan del brand della mela morsicata sanno, negli anni scorsi, non sono ...

Aspettando le offerte Amazon Black Friday 2019 - i videogiochi horror da mettere in lista desideri : Le offerte Amazon Black Friday 2019 sono ancora relativamente lontane, ma questo non vuol dire di certo che ci si può rilassare e attendere con scioltezza la data prefissata. Il giorno da segnare in rosso sul calendario è quello del 29 novembre, il momento ideale in cui poter dare libero sfogo alle proprie voglie spenderecce approfittando di interessanti sconti proposti dal colosso statunitense. Ovviamente quando si parla di offerte Amazon ...