Fonte : wired

(Di giovedì 7 novembre 2019) Perché trovarsi in undalle 22 alle 2 di notte? Beh, che domande: per riflettere sul cambiamento e le sfide dell’innovazione, prendendo parte a un peculiare. Succederà a Marcianise, il comune dell’entroterra campana oltre il fiume Garigliano, in provincia di Caserta (famoso, tra le altre cose, anche per essere una fucina di talenti della boxe italiana). Dieci speaker animeranno il format che prende per l’occasione il titolo di Cha(lle)nge, a suggerire che non c’è cambiamento senza un ingaggio convinto e radicale. L’evento, si diceva, inizia la sera dell’8 novembre e continua fino a notte fonda, è gratuito e aperto a 100 ospiti che sono stati precedentemente selezionati. A ospitare la manifestazione è ilCampania: i locali – nell’accezione più larga del termine – ci vanno in massa da anni per ...

MilanoCitExpo : Un TedX notturno porta lo spazio in un centro commerciale #DipartimentoInnovazioneTecnologia -