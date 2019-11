Seggiolini anti-abbandono | Lega | “Governo mette le famiglie in difficoltà | è una tassa

Obbligo Seggiolini anti abbandono 2019 al via : normativa e cosa fare : Obbligo seggiolini anti abbandono 2019 al via: normativa e cosa fare Oggi giovedì 7 novembre 2019 scatta l’Obbligo dei seggiolini anti abbandono in auto per chi ha figli al di sotto dei 4 anni. Chi non ne ha mai sentito parlare dovrà dunque sbrigarsi ad acquistare il giusto dispositivo per non incorrere nelle eventuali sanzioni. Chi non si adegua alla normativa rischia infatti di andare incontro a multe di entità importante e anche alla ...

Obbligatori i Seggiolini anti-abbandono - cosa si rischia senza : Con l'entrata in vigore del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti scatta subito l'obbligo dei dispositivi anti-abbandono per i seggiolini auto dei bambini. Secondo il nuovo articolo 172 del Codice della Strada, chi trasporta in auto un bambino di età inferiore ai 4 anni senza un seggiolino munito dello specifico sistema rischia una multa da 81 a 326 euro (pagamento entro cinque giorni 56,70 euro), la decurtazione di 5 punti ...

Ecco come scegliere i Seggiolini anti abbandono : Dal 7 novembre è in vigore l’obbligo di legge di acquistare seggiolini “anti abbandono” per i bambini fino a 4 anni di età. come fare in concreto? Quali modelli scegliere? Per mettersi in regola i genitori hanno due strade: o comprano un dispositivo di nuova generazione, o aggiungono al seggiolino già posseduto un dispositivo che assolva alla stessa funzione: avvisare il conducente, a motore spento, che a bordo c’è un bambino. Dispositivi ...

