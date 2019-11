Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 7 novembre 2019) (Adnkronos) – Per poter ricevere il sostegno economico, fino a un massimo di 780 euro mensili, è necessario che i componenti del nucleo familiare si rendano disponibili a intraprendere un percorso di reinserimento sociale e lavorativo, regolato da un Patto per l’inclusione sociale o da un Patto per il lavoro. La mancata partecipazione alle attività previste può comportare la decurtazione, sospensione o cancellazione del beneficio, così come l’aver fornito dichiarazioni mendaci in fase di richiesta, il non accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue o lo svolgere attività lavorative non compatibili con l’erogazione del beneficio. Il ruolo dei Centri per l’Impiego nella gestione dei beneficiari del reddito comprende la convocazione per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e la stipula del patto per il lavoro,...

TV7Benevento : RdC: Donazzan, 'in Veneto convocheremo tutti i percettori entro dicembre' (2)... - TV7Benevento : RdC: Donazzan, 'in Veneto convocheremo tutti i percettori entro dicembre'... - zazoomblog : Lavoro: Donazzan (Veneto) convocheremo i beneficiari RdC - #Lavoro: #Donazzan #(Veneto) -