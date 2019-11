Prete ucciso a Parigi soffocato con crocifisso Denunce su abusi | fermato

Abusi - Prete francese ucciso con un crociffiso in gola : Non è ancora detto che le precedenti accuse e l'episodio in sè siano collegati, ma di sicuro c'è come un sacerdote francese, che in passato era stato chiamato in causa per Abusi sessuali ai danni di chierichetti, tanto da essere pure stato sospeso a divinis, sia stato ucciso. I fatti in questione, brutali per le modalità, sono avvenuti in Francia, nello specifico nella Piccardia, dove il consacrato ha perso la vita per il tramite di un ...