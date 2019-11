Parasite | un capolavoro sui nostri tempi ancora segnati dal divario tra ricchi e poveri

"Parasite" - ecco perché è imperdibile il capolavoro coreano Palma d'oro a Cannes : Boom di uscite al cinema di forte richiamo, questo 7 novembre, nove film per grandi e piccini, troppa grazia, impossibile che trovino soddisfazione al botteghino. È il caso di consigliare, nel mucchio, un titolo imprescindibile: è “Parasite”, che per via della firma, Bong Joon-ho, e degli interpreti tutti coreani, potrebbe passare inosservato, in barba alla meritatissima Palma d’oro a Cannes.“Parasite” ...