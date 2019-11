Lufthansa | «Non siamo interessati all' Alitalia attuale»

Alitalia - Lufthansa si propone come partner per tagliare fuori Delta. Patuanelli : “Non sono sponsor di nessuno”. Benetton : “Sono esperti” : Lufthansa tenta di tagliare fuori Delta Airlines dal salvataggio di Alitalia, approfittando delle frizioni tra la compagnia americana e gli altri attori della newco che entro il 15 ottobre dovrebbe presentare un’offerta vincolante di acquisto per assicurarsi la compagnia di bandiera. Il vettore tedesco ha scritto una lettera a Ferrovie dello Stato, inviata per conoscenza anche al ministero dello Sviluppo Economico, dicendosi disponibile a ...