Legends of Runeterra | Riot Games spiega il sistema di progressione assolutamente non

Siamo in diretta con Legends of Runeterra : In questo momento Siamo in diretta con il nuovo gioco di carte strategico da poco presentato da Riot Games.Stiamo parlando di Legends of Runeterra, il card game gratuito per PC e mobile ambientato nel mondo di League of Legends.Come appreso dal comunicato stampa ufficiale di Riot Games, "in LoR saranno presenti carte dedicate ai famosi campioni di LoL e a nuovi personaggi provenienti dalle varie regioni di Runeterra, ciascuna con un proprio ...

Legends of Runeterra è il nuovo gioco di carte strategico gratuito per PC e mobile ambientato nel mondo di League of Legends : Riot Games, sviluppatore ed editore di League of Legends (LoL), ha annunciato l'uscita di Legends of Runeterra (LoR), un gioco di carte strategico gratuito per PC e dispositivi mobile ambientato nel mondo di League of Legends. Il titolo, provato in anteprima per voi, sarà disponibile nel 2020 ma già da ora è possibile effettuare la pre-registrazione.In LoR saranno presenti carte dedicate ai famosi campioni di LoL e a nuovi personaggi provenienti ...

Riot Games annuncia Legends of Runeterra : Riot Games, sviluppatore ed editore di League of Legends (LoL), ha annunciato l’uscita di “Legends of Runeterra” (LoR), un gioco di carte strategico gratuito per PC e dispositivi mobili ambientato nel mondo di League of Legends. Il titolo sarà disponibile nel 2020 ma già da ora è possibile effettuare la pre-registrazione. In LoR saranno presenti carte dedicate ai famosi campioni di LoL e a ...