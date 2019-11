L' Aquila | forte scossa di terremoto | panico tra la gente in strada

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 7 novembre 2019) Luca Sablone Magnitudo provvisoria compresa tra 4.4 e 4.9: ipocentro a 14 km di profondità. Sisma avvertito anche a Roma e a Napolidia Balsorano, in provincia de L'. Stando alle prime informazioni diramate, la magnitudo sarebbe compresa tra 4.4 e 4.9. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) l'epicentro si trova a 5 chilometri a sud-est di Balsorano, che ha poco meno di 3.500 abitanti; l'ipocentro è a 14 chilometri di profondità.tra le, immediatamente scesa in, soprattutto ad Avezzano. Al momento non vi sarebbero danni a persone o cose. Il sisma è stato avvertito anche nel Lazio, a Roma, a Rieti e nel Frusinate, e in Campania fino a Napoli. In pochi minuti sono state recapitate circa 50 chiamate al Numero unico di emergenza Nue 112 da parte dei cittadini spaventati: la maggior parte arriva dal ...

RaiNews : Scossa in Abruzzo, gente in strada nella Marsica #Terremoto - fanpage : #Terremoto a Roma, forte scossa avvertita nella capitale: epicentro a L'Aquila - giornalettismo : ++ Forte scossa di #Terremoto in #Abruzzo. Le prime rilevazioni #Ingv parlano di una magnitudo tra i 4.4 e i 4.9 co… -