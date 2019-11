Il vigile del fuoco morto ad Alessandria | “Non mi sento un eroe | voglio solo aiutare le

Alessandria - la compagna del vigile Matteo : Ho dovuto dirlo a mia figlia : A circa 24 ore dalla tragica morte dei tre vigili del fuoco ad Alessandria continuano a esserci dubbi e poca chiarezza su quanto accaduto. Per l'esplosione della cascina abbandonata ora si sta valutando anche un'altra ipotesi: i dissidi tra il proprietario dell'abitazione e il figlio. Intanto la procura ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per omicidio plurimo e crollo doloso. Rimane ancora tanta rabbia per quella maledetta ...

La compagna del vigile morto : "Ho dovuto dire a mia figlia che suo padre non c’è più" : “Ho dovuto dire a mia figlia di nove anni che suo padre non c’è più. Non avrei mai pensato di dover essere io a darle un dolore così grande”. Elisa Borghello è la compagna di Matteo Gastaldo, uno dei tre vigili del fuoco in servizio al Comando provinciale di Alessandria uccisi dalle macerie di una cascina a Quargnento, crollata in seguito a un’esplosione. Il Corriere della sera l’ha ...

Alessandria - il vigile del fuoco : "È stato un attentato" (audio) Procura indaga per omicidio plurimo : Il Procuratore di Alessandria Enrico Cieri chiarisce che il proprietario della cascina di Quargnento in cui ieri notte tre vigili del fuoco hanno perso la vita in un’esplosione di natura dolosa "è persona offesa, vittima patrimoniale". Cieri ha poi sottolineato: "Lo abbiamo sentito più volte e sta collaborando" mentre le indagini dovranno fare luce su "chi e perché abbia voluto danneggiare in questo modo" lo stesso ...

“Le lacrime della moglie del vigile del fuoco quando le ho detto che era morto nell’esplosione” : Il comandante dei Vigili del fuoco di Bergamo Calogero Turturici, che ha lavorato ad Alessandria per 6 anni, ha dovuto dire ai parenti di una delle tre vittime dei fatti di Quargnento che il loro caro non sarebbe più tornato a casa. Matteo Gastaldo, 46 anni,è morto insieme ai colleghi Marco Triches di 38 anni e Antonio Candido di 32.Continua a leggere

Alessandria - uno dei tre pompieri morti era figlio di un vigile del fuoco : Antonio aveva solo 30 anni : Uno dei tre vigili del fuoco morti nell'esplosione della cascina a Quargnento, nell'Alessandrino, era figlio di un vigile del fuoco. Antonio Candido aveva solo 30 anni, originario di Reggio...

Nino - il pompiere morto ad Alessandria si chiedeva : “Quanto vale la vita di un vigile del fuoco?” : "Lavoriamo in silenzio e abbiamo imparato a morire senza fare troppo rumore, Per quanto tempo ancora?" si chiedeva condividendo un messaggio sui social Nino Candido, il più giovane pompiere morto nelle scorse ore insieme ad altri due colleghi a seguito di una esplosione che ha distrutto una villa a Quargnento, in provincia di Alessandria.Continua a leggere

Alessandria - esplode una cascina : due pompieri morti - tre feriti. Trovato morto il terzo vigile del fuoco disperso. I carabinieri indagano : ipotesi dolo : Sono salite a tre le vittime dell'esplosione verificatasi la scorsa notte in un cascinale di Quargnento, nell'alessandrino. Poco fa è stato rintracciato anche il corpo del vigile del...

Alessandria - esplode una cascina : due pompieri morti - tre feriti. Un altro vigile del fuoco disperso. I carabinieri indagano : ipotesi dolo : Due morti, tre feriti e un disperso sono il bilancio di un'esplosione verificatasi nella notte in un cascinale disabitato a Quargneto, in provincia di Alessandria. Le vittime sono due vigili del...

Esplosione in una palazzina Morto un vigile del fuoco - altri 2 dispersi : altri due vigili del fuoco risultano dispersi, mentre un carabiniere è stato estratto vivo dalle macerie

Notte da incubo ad Andria - crolla palazzina : vigile del Fuoco in codice rosso - il VIDEO SHOCK del crollo : Grande paura nella Notte ad Andria, in Puglia, dov’è crollata una palazzina in via Pisani. Diversi feriti, tra cui un Vigile del Fuoco colpito alla testa da un pezzo di muro crollato mentre era già intervenuto sul posto insieme ai colleghi. Il pompiere è stato trasportato in codice rosso all’ospedale cittadino Bonomo. Secondo le prime informazioni, la palazzina sarebbe crollata in seguito alla demolizione di un edificio attiguo. ...