Ex Ilva | Speranza | ‘non permetteremo mai la chiusura’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 7 novembre 2019) Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Da Taranto passa un pezzo del futuro dell’Italia”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Articolo Uno e ministro della Salute, Roberto.‘è in gioco la vocazione industriale del nostro Paese ‘ aggiungenel post – oltre che la vita di migliaia di persone. Mi batterò perché diritto al lavoro, diritto alla salute e tutela dell’ambiente non vengano mai messi in contraddizione e siano sempre invece pienamente compatibili. Per questo va fatto ogni sforzo, senza escludere nessuna soluzione, per dare futuro all’acciaieria. Non nemai la chiusura e neppure lo smantellamento”.L'articolo Ex, ‘nonmai la chiusura’ CalcioWeb.

davidealgebris : Prima Di Maio ha abolito la Poverta, poi ha abolito Ilva e la speranza di lavoro per migliaia di lavoratori - DeborahBergamin : Ritirare lo scudo penale è stata una follia. Non si può fare politica industriale con la bussola della propaganda.… - Trmtv : Ex Ilva, Speranza: “Non permetteranno mai chiusura e neppure smantellamento” -