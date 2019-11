Boxe | pesi massimi sul ring | Wilder-Ortiz e Ruiz-Joshua | in palio i 5 titoli Mondiali!

Fonte : oasport

(Di giovedì 7 novembre 2019) Deontayvs Luise Andyvs Anthony, due dei match dipiù attesi dell’intera stagione sono ormai alle porte. Ci aspetta un mese intensissimo con i, inle quattro cinture iridate delle sigle più importanti, la categoria regina è pronta per esprimere il meglio e per regalare grande spettacolo a tutti gli appassionati. Si parte il 23 novembre a Las Vegas (USA) con il confronto travalido per il Mondiale WBC, si prosegue il 7 dicembre a Diriyah (Arabia Saudita) con la contesa travalida per il Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO. I due trionfatori potrebbero poi incrociarsi tra loro nel 2020 per la riunificazione del titolo ma questa è tutta un’altra storia e potrebbere mettersi in mezzo anche Tyson Fury, momentaneamente concentrato sul wrestling (ha preso parte a uno show della WWA) ma pronto a tornare sul ...

