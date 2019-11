Borussia Monchengladbach-Roma e Lazio-Celtic | probabili formazioni | Dzeko dal 1′ | fuori

La Roma sfida il Borussia Monchengladbach : dove vedere la gara : Una trasferta impegnativa attende la Roma in Europa League, impegnata sul campo del Borussia Monchengladbach, formazione che al momento, non senza qualche sorpresa, domina la Bundesliga. Il rendimento dei tedeschi in ambito continentale è stato invece piuttosto balbettante: gli avversari dei giallorossi sono ultimi nel Gruppo J con due pareggi e una sconfitta, preceduti dal […] L'articolo La Roma sfida il Borussia Monchengladbach: dove ...

Borussia Monchengladbach-Roma Europa League - il 7 novembre la diretta tv in chiaro su TV8 : La Roma dopo la vittoria nel big match di sabato contro il Napoli si trova in un momento magico. I giallorossi nonostante l'infermeria in overbooking sono infatti riusciti a raccogliere 9 punti nelle ultime tre gare di campionato. Un bottino pieno arrivato proprio dopo la gara di andata in Europa League contro i tedeschi del Borussia Monchengladbach, pareggiata in extremis dal discusso rigore di Stindl. Questo giovedì 7 novembre le due squadre ...

Europa League - Borussia Mönchengladbach-Roma in tv : partita in chiaro su TV8 il 7 novembre : La fase a gironi di Europa League è giunta al giro di boa. Tra pochi giorni si disputerà la 4ª giornata che vedrà la Roma affrontare il Borussia Mönchengladbach. I giallorossi hanno pareggiato 1-1 la sfida allo Stadio Olimpico. Al vantaggio di Nicolò Zaniolo nel primo tempo, ha replicato Lars Stindl su rigore in pieno recupero. La squadra di Paulo Fonseca resta al comando della classifica nel Gruppo J con 5 punti e si prepara alla trasferta del ...

Roma-Borussia Mönchengladbach 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : Dzeko come Zorro - Pastore resta a piedi [FOTO] : Roma-Borussia Mönchengladbach, le pagelle di CalcioWeb – Quattro punti in due partite per la Roma, che al terzo match della fase a gironi di Europa League ha incontrato la temibile squadra tedesca. Mister Fonseca costretto a modificare qualcosa a livello di uomini e modulo, oltreché obbligato a forzare l’utilizzo di alcuni calciatori, per via dei numerosissimi infortuni occorsi alla rosa giallorossa. La gara è appena ...

Roma derubata nel recupero - l’arbitro si inventa un rigore : pari contro il Borussia Monchengladbach [FOTO] : Roma-Borussia Mönchengladbach – Si è giocata un’importante gara di Europa League. La Roma viene derubata nel finale contro il Borussia Monchengladbach. rigore inesistente regalato ai tedeschi nel recupero. Finisce 1-1. Primi 20 minuti di sofferenza per i giallorossi che rischiano prima sulla conclusione di Bensebaini, finita sulla traversa, poi su un paio di iniziative pericolose dei tedeschi con Thuram, figlio dell’ex ...

Roma-Borussia Mönchengladbach 1-0 live - i giallorossi controllano il match! : Roma-Borussia Mönchengladbach live – La Roma riceve il Borussia Mönchengladbach nella terza giornata della fase a gironi di Europa League. I giallorossi comandano il gruppo J con 4 punti, alla pari del Wolfsberger. Punti frutto del pareggio contro gli austriaci e della vittoria contro l’Istanbul Basaksehir. I tedeschi sono ancora a secco di vittorie. Un solo punto in due partite. La squadra di Rose darà filo da torcere ...

Roma-Borussia Mönchengladbach in diretta TV e in streaming : Stasera alle 18.55 la Roma ospita la squadra in testa alla Bundesliga tedesca: le informazioni e i link per seguirla in diretta

