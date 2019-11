Processo Tributario | valida la notifica del ricorso consegnata brevi manu al contribuente

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Nelladelin appello non deve sottostare a delle particolari forme rituali obbligatorie. Essa può essere effettuata con la consegna dell'atto di appello nelle mani del destinatario, nel caso specifico il. Questo, in estrema sintesi, il principio di diritto ribadito dalla Sesta Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione e cristallizzato nell'Ordinanza 27583/2019 le cui conclusioni sono state rese note solo di recente. I fatti alla base del giudizio della Cassazione Il Supremo Collegio si è trovato di fronte alpresentato direttamente dall'Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva giudicato tardivo ilin appello presentato dalla Pubblica Amministrazione finanziaria contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che, in fase di primo ...

