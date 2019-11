Incidente domestico per Piero Angela

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Gianni Nencini Paura perche sarebbe stato ricoverato in ospedale dopo unavvenuto nei giorni scorsi: forse una caduta che avrebbe causato un problema alla spalla Secondo quanto riferito da molti organi di informazioni,è stato vittima di uno spiacevole. Venerdì 1 novembre, l'amato divulgatore scientifico - 91 anni tra meno di due mesi - sarebbe caduto in casa, riportando - secondo il Corriere della Sera - una contusione alla spalla, al polso e all'avambraccio. Proprio per questo motivo si sarebbe recato all'ospedale Sant'Andrea di Roma per un controllo, per medicare una ferita e per tutti gli esami necessari a scongiurare il rischio di fratture. Fortunatamente l'si è risolto solo con una grande paura ma senza nessuna conseguenza grave.adesso sta bene ed è rientrato a casa dalla moglie ...

