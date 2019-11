F1 | la classifica 2019 degli stipendi | quanti soldi guadagnano i piloti? Lewis Hamilton

L’Uomo Ragno che legge un libro per bambini sul calcio ha una logica tutta sua - quasi come la mia classifica degli album più interessanti del 2019 : L'Uomo Ragno se ne sta seduto su una sedia della cucina, le gambe appoggiate su una Stokke. Sta leggendo un libro, addosso il pigiama e la sua inseparabile maschera da Ragno, che ne cela l'identità. Una scena curiosa, specie se avviene, appunto, nella cucina di casa tua. Fatto che in qualche modo circoscrive i dubbi su chi possa essere in realtà l'Uomo Ragno, perché a far due conti, tra altezza e libro che sta leggendo, direi che si tratta ...

MotoGP - Mondiale 2019 : dopo Sepang si chiude a Valencia - pensando alla classifica e al prossimo anno : Ormai è finita. Chiuso il faticosissimo trittico asiatico (Giappone-Australia-Malesia) il Mondiale 2019 di MotoGP chiude armi e bagagli e si appresta a festeggiare il gran finale di Valencia di domenica 17 novembre. La prova spagnola, sul circuito Ricardo Tormo, permetterà a team e piloti di salutare questo campionato che, sostanzialmente, non è mai iniziato, visto il dominio di Marc Marquez, mentre rimarrà qualche obiettivo personale a livello ...

classifica F1 - Mondiale costruttori 2019 - la graduatoria dopo il GP Usa. Mercedes dominante - +216 su Ferrari : La Mercedes ha vinto il Mondiale costruttori F1, le Frecce d’Argento hanno dominato la stagione e la doppietta nel GP degli USA ha permesso di volare a quota 695 punti con addirittura 216 lunghezze di vantaggio sulla Ferrari. Le Rosse chiuderanno l’annata al secondo posto davanti alla Red Bull. Di seguito la Classifica del Mondiale costruttori F1 dopo il GP degli Usa. Classifica Mondiale costruttori F1 2019: 1. Mercedes 695 2. ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Usa 2019 : risultato e classifica gara. Bottas vince - Hamilton Campione del Mondo. Leclerc 4° - Vettel ritirato : Valtteri Bottas ha vinto il GP degli USA 2019, terzultima tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Mercedes si è imposto ad Austin battendo Lewis Hamilton che si è laureato Campione del Mondo per la sesta volta in carriera. Ferrari completamente assente: Sebastian Vettel si è ritirato a causa di un cedimento strutturale della sospensione posteriore destra durante l’ottavo giro mentre era in settima posizione, Charles Leclerc ha chiuso ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Usa 2019 : risultato e classifica gara : Ad Austin si è disputato il GP degli USA 2019, terzultima tappa del Mondiale F1. Grande spettacolo sul circuito texano con la lotta tra Lewis Hamilton e Valtteri Bottas per la vittoria, il britannico si è laureato Campione del Mondo per la sesta volta in carriera. Ferrari completamente assente: Sebastian Vettel si è ritirato a causa di un cedimento strutturale della sospensione posteriore destra durante l’ottavo giro mentre era in settima ...

Maratona New York 2019 : risultato e classifica. Geoffrey Kamworor firma la doppietta - Desisa si ritira. Gebre terzo da “amatore” : Geoffrey Kamrowor ha vinto la Maratona di New York 2019 e si è così imposto nella Grande Mela per la seconda volta in carriera dopo il sigillo del 2017. Il keniano, quest’anno capace di siglare il record del mondo nella mezza (58:01 a Copenhagen), era il grande favorito della vigilia e non ha deluso le aspettative imponendosi col tempo di 2h08:13: il quasi 27enne (spegnerà le candeline il prossimo 22 novembre) ha piazzato una micidiale ...

Maratona New York 2019 : risultato e classifica gara femminile. Jepkosgei vince al debutto - Keitany si deve inchinare : Joyciline Jepkosgei ha vinto la Maratona di New York 2019, la keniana ha compiuto oggi il suo debutto in una 42 km e ha subito fatto centro nella gara più prestigiosa e famosa al mondo. La 25enne, primatista mondiale della Mezza Maratona (1h04:51 a Valencia nel 2017), si è imposta col tempo di 2h22:38: la progressione decisiva è arrivata attorno al 35esimo chilometro quando ha staccato la connazionale Mary Keitany. La 37enne andava a caccia ...

Hockey prato - Serie A1 2019-2020 : risultati e classifica dell’ottava giornata. Colpaccio Amsicora a Bra! : Doppio turno tra sabato e domenica per il campionato maschile di Serie A1 di Hockey su prato. Oggi è andata in scena l’ottava giornata che prevedeva la spettacolare sfida in terra piemontese tra HC Bra ed Amsicora: i sardi sono riusciti ad imporsi per 3-1 e volano nettamente in testa, con addirittura 5 punti di margine sui campioni uscenti. Terza piazza per il Valchisone. Andiamo a rivivere questa giornata con i risultati e la classifica ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : Roma-Sassuolo 2-1 - le capitoline terze in classifica generale : Nessuna sorpresa al “Tre Fontane” di Roma tra le giallorosse di Betty Bavagnoli e il Sassuolo, nel posticipo domenicale del quinto turno del campionato di Serie A di Calcio femminile. Le capitoline, favorite della vigilia, hanno fatto valere il fattore campo, superando le neroverdi con il punteggio di 2-1. A sbloccare il risultato è stata la slovena Kaja Erzen al 15′. Il raddoppio è arrivato al 53′ grazie alla ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Malesia 2019 : risultato e classifica gara. Vinales trionfa davanti a Marquez ed a Dovizioso. Valentino Rossi 4° : E’ lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) ad aggiudicarsi il GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Un successo in solitaria dell’iberico, abilissimo a scandire un ritmo difficilmente gestibile per gli altri, bissando il successo di Assen in Olanda. Alle sue spalle il campione del mondo della Honda Marc Marquez e ad Andrea Dovizioso (Ducati), capace di rintuzzare a tutti gli attacchi di Valentino Rossi (Yamaha) ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Malesia 2019 : risultato e classifica gara : Ordine d’arrivo MotoGP, GP Malesia 2019 POS # RIDER GAP 1 12 M. VIÑALES 26:08.126 2 93 M. MARQUEZ +2.879 3 4 A. DOVIZIOSO +6.170 4 46 V. ROSSI +6.315 5 42 A. RINS +7.875 6 21 F. MORBIDELLI +8.621 7 20 F. QUARTARARO +9.698 8 43 J. MILLER +10.983 9 5 J. ZARCO +11.312 10 9 D. ...

classifica Mondiale Moto2 2019 - la graduatoria dopo il GP della Malesia : Alex Marquez campione! : Al termine del Gran Premio della Malesia si chiude ancora la lotta per la prima posizione nella Classifica del Mondiale della Moto2: vince Alex Marquez, che approfitta della tattica non perfetta di Brad Binder e trionfa in graduatoria prima dell’ultima recita stagionale a Valencia. Classifica Mondiale Moto2 dopo IL GP DI Malesia 2019 1 Alex Marquez KAlex SPA 262 2 Brad BINDER KTM RSA 234 3 Thomas LUTHI KAlex SWI 230 4 Jorge NAVARRO Speed ...

classifica Mondiale Moto3 2019 - la graduatoria dopo il GP della Malesia : si infiamma la lotta per la seconda posizione. Dalla Porta vince da iridato : Al termine del Gran Premio della Malesia non si chiude ancora la lotta per la seconda posizione nella Classifica del Mondiale della Moto3: gran lotta tra Canet, Arbolino e Ramirez. Titolo già assegnato dal GP d’Australia a Lorenzo Dalla Porta. Ultima recita stagionale a Valencia. Classifica Mondiale Moto3 dopo IL GP DI Malesia 2019 1 Lorenzo Dalla Porta Honda ITA 279 2 Aron CANET KTM SPA 190 3 Tony ARBOLINO Honda ITA 175 4 Marcos RAMIREZ ...