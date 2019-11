Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 novembre 2019)ha lanciato sul mercato qualche mese fa le700, un nuovo paio di cuffie over-ear Bluetooth con cancellazione del rumore ambientale di fascia alta disponibili -in Italia- in due colori: nero o argento. Le700 si distaccano nettamente nel design rispetto ai modelli precedenti -ma anche dalla concorrenza-, vedendo un archetto fisso (e dunque non retrattile) non troppo grande presentarsi appiattito nella parte superiore per diventare tubolare verso le estremità, con i due padiglioni a scorrere lungo la superficie interna dell’archetto per regolarle in altezza; le imbottitura rivestite in pelle sia delle cuffie che nella parte superiore dell’archetto offrono la giusta morbidezza, non facendo sentire troppo il peso della cuffia anche dopo ore d’uso. L’archetto fisso però vuol dire che non è possibile ripiegare le cuffie per ...

Noovyis : (Bose Noise Cancelling Headphones 700: ottima esperienza d’ascolto, interessanti nel design e buona prova nella can… - TutteLeNotizie : Bose Noise Cancelling Headphones 700: ottima esperienza d’ascolto, interessanti nel design… - _better2know_ : @semioticmonkey Si, io ne ho provato un paio economico (30-40 euro) e uno Bose (300 euro) e non c'è paragone. Quell… -