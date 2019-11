Appalti Fincantieri | lavoratori stranieri sfruttati | 34 indagati

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 6 novembre 2019) La Guardia di Finanza di Venezia ha eseguito 80 perquisioni in varie regioni (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Campania, Puglia e Sicilia) nell'ambito di un'indagine della Procura di Venezia per reati di sfruttamento della manodopera, corruzione tra privati, dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture false: 34 gli, nei cui confronti i pm hanno acquisito gravi indizi di responsabilità circa un sistematico sfruttamento di numerosi- per lo più bengalesi e albanesi - dipendenti di imprese gestite da connazionali impiegati nell'esecuzione di lavori connessi alla realizzazione di navi da crociera nei cantieri di Marghera di. Dodici deglisono dirigenti o funzionari di(ora impiegati in sedi fuori dal Veneto), i rimanenti sono italiani e bengalesi titolari di 19 imprese del settore della cantieristica navale ...

