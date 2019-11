Fonte : romadailynews

(Di martedì 5 novembre 2019)INFOMOBILITÀ MARTEDÌ 5 NOVEMBREORE 16:15 SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA SALARIA E LA CASSIA BIS; PROSEGUENDO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PERDALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA. LUNGO CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA. RALLENTAMENTI E CODE SULLE VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI. CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE SULLA TANGENZIALE EST CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24TERAMO E LUNGO VIALE CASTRENSE. IN CENTRO È IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI MONTE CITORIO NELL’AREA COMPRESA TRA VIA DELLA COLONNA ANTONINA E L’OBELISCO; POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE FINO ALLE 18:00 CIRCA. AL COLLATINO ...

PLRomaCapitale : #traffico #Roma - Via Grotta di Gregna fra Via Igino Giordani e Via Collatina chiusura temporanea causa fuga di gas - LuceverdeRoma : ??#Roma #incidente - Piazza dei Cinquecento traffico rallentato #luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 05-11-2019 ore 16:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -