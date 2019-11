Manuel Bortuzzo | «La lesione midollare non è completa»

Fonte : vanityfair

(Di martedì 5 novembre 2019) Sentire parlare di fortuna daè davvero cosa che suona strana perché questo ragazzo ventenne è stato colpito dalla massima delle sfortune a leggere la cronaca. È stato ferito da un colpo di pistola nel febbraio del 2019. Gli aggressori, già condannati in primo grado, pensavano che fosse un’altra persona. Invece era un incolpevole promessa del nuoto azzurro, capace dopo pochi mesi da quella sparatoria di tornare alla vita. «Rinascere» è il titolo del libro, edito da Rizzoli, in cui racconta la sua fortuna, una fortuna che si misura in millimetri, una misura piccolissima, come quei millesimi che decretano la vittoria in una gara di nuoto. «Se mi avesse colpito dodici millimetri più in basso», scrive, «avrebbe beccato l’arteria addominale e in ospedale non ci sarei nemmeno arrivato, sarei morto nel giro di novanta secondi. Per fortuna (lo so, fa strano dirlo, ma la verità è ...

davidefaraone : “I migliori anni della nostra vita”, l’ultima canzone ballata da Manuel #Bortuzzo. Una splendida testimonianza stas… - myrtamerlino : È una notizia che ci riempie di speranza. So che ce la metterai tutta per tornare a camminare. Sei un guerriero e n… - SkyTG24 : Manuel Bortuzzo: “Lesione midollare non era completa” -