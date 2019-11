Jos Verstappen | F1 | “Max non è stato intelligente a criticare la Ferrari”

Formula 1 - Jos Verstappen bacchetta il figlio : “in conferenza stampa non avrebbe dovuto dire nulla” : Il padre del pilota della Red Bull ha bacchettato il figlio per aver ammesso in conferenza stampa di non aver rallentato in regime di bandiere gialle Max Verstappen è finito nell’occhio del ciclone in Messico per non aver rallentato in regime di bandiere gialle in Qualifica, ignorando il pericolo causato dall’incidente di Bottas. Lapresse Un comportamento costato la pole position all’olandese, retrocesso al quarto posto ...