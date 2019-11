I bidoni passati per la Serie A | quanti ne ricordate? Alcuni si sono rilanciati

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019) Un diamante è per sempre, ma anche inon scherzano. E diinA se nevisti tanti nel corso degli anni.li abbiamo odiati perché magari giocavano nella nostra squadra del cuore e li maledicevamo ad ogni pallone toccato,ci hanno fatto quasi simpatia. Spesso a rovinarli è stata l’etichetta che portavano addosso. Paragoni illustri che non hanno fatto altro che alzare le aspettative finendo poi, inevitabilmente per deludere.di questi non siadattati al campionato italiano, per antonomasia uno dei più difficili del mondo, altri sirivelati semplicemente scarsi. Se a casa avete un vecchio album delle figurine andate a prenderlo e vedrete quante di queste meteore ci saranno. Rimarrete stupiti.nemmeno li ricordavate, vero? Ce nedi tutti i tipi. Ognuno ha la sua storia. Oggi vogliamo fare un viaggio tra quelli ...