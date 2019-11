È il 5 novembre | Anonymous va all' attacco della politica

Perché Anonymous Italia torna all’attacco in vista del 5 novembre : Anonymous Italia colpisce in vista del 5 di novembre (fonte:Anonymous Italia) Gli attivisti di Anonymous Italia sono tornati colpire con una serie di attacchi in previsione del 5 novembre. I bersagli degli attacchi sono stati, come spiegano gli stessi attaccanti, i siti internet di alcune “istituzioni del nostro paese, che dovrebbero essere le prime ad informare e lottare con i nostri agricoltori e artigiani contro il cambiamento climatico”. A ...