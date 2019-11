Che forza | Xiaomi Mi CC9 Pro | un camera phone che strizza l’occhio al gaming

Berlusconi e la mafia - per Forza Italia è vietato citare le sentenze in tv. Tutti contro Di Matteo Che parla di Dell’Utri e i boss : “Mitomane” : Ricordare in tv le sentenze sulla trattativa tra Marcello Dell’Utri e la mafia? Per Forza Italia è vietato. Il partito che solo qualche giorno fa gridava alla limitazione della libertà d’espressione per la nascita della commissione Segre contro l’antisemitismo, oggi si scaglia contro il magistrato Nino Di Matteo per aver ricordato in diretta televisiva su Rai3 il patto tra le famiglie mafiose e Silvio Berlusconi durato almeno ...

Afghanistan - il progetto Che aiuta le bambine in carcere per “reati morali” : “Detenute per essersi ribellate a nozze forzate e convenzioni sociali” : Nawal ha 16 anni e vive a Kabul, in Afghanistan. A maggio è stata arrestata e portata in carcere con l’accusa di adulterio. La sua famiglia l’ha data in sposa quando aveva solo 10 anni e l’ha costretta a vivere con un uomo molto più vecchio di lei, più anziano del padre. Il marito l’ha poi accusata ingiustamente di adulterio, dopo che aveva perso il loro bambino. Quella di Nawal non è una storia isolata. Accade tutti i giorni ...

Berlusconi - la scissione più dolorosa : "Il fedelissimo Che sta per dire addio a Forza Italia" - nome clamoroso : Le voci di rottura, non confermate, tra Silvio Berlusconi e Mara Carfagna alimentano lo scenario della scissione di Forza Italia, già piegata da sondaggi che la danno intorno al 6%, 8 punti in meno rispetto alle elezioni politiche del 2018. Emorragia di voti, ma soprattutto una linea politica sempre

Che cosa ha combinato Jovanotti? «Colpa della forza di gravità» : Jovanotti ogni tanto si dimentica di essere sulla terra. Così al 53enne capita di cadere, ma per fortuna stavolta non si è fatto (quasi) nulla. A raccontare «l’incidente di percorso» è stato lo stesso cantante che su Instagram mostra un suo primopiano del suo volto pieno di cerotti, a coprire un taglio sopra l’occhio destro. E anche qualche livido. «Mi ero dimenticato per un attimo che sulla terra esiste la forza di gravità e lei me ...

Meghan Markle - l'album dei ricordi delle recite scolastiChe : i capelli il suo punto di forza : Da quando si è sposata con il principe Harry, Meghan Markle ha uno dei volti più conosciuti al mondo. Negli anni ha cambiato il look, ma quando era bambina i suoi capelli da...

Pd : Miceli - 'aprire a moderati Che non hanno più casa in Forza Italia' (2) : (Adnkronos) - Per il deputato dem il fatto che una parte di Forza Italia possa passare al Pd non è solo una possibilità. "La vedo e la auspico", sottolinea, facendo riferimento a quella parte di azzurri "che ho visto palesemente in sofferenza su temi come il decreto sicurezza" o a "Renata Polverini

Pd : Miceli - 'aprire a moderati Che non hanno più casa in Forza Italia' : Palermo, 26 ott. (Adnkronos) - Il replicarsi dell'alleanza di governo con il M5S ma anche l'apertura nei confronti dei moderati e di Forza Italia in particolare. E' così che il deputato dem Carmelo Miceli immagina il futuro per il Partito democratico, al netto dell'addio di Renzi e della nascita di

Italia Viva raggiunge Forza Italia Il sondaggio Che rivoluziona tutto : Domenica 27 ottobre 703.595 elettori dell'Umbria sono chiamate alle urne per il rinnovo del consiglio regionale e per scegliere il nuovo presidente. Ovviamente i sondaggi sono assolutamente vietati, ma a livello nazionale i dati possono essere diffusi. Ed è... Segui su affarItaliani.it

Ultimi sondaggi politico elettorali - miracolo piazza San Giovanni - la Lega vola - crescono Fratelli d’Italia e Forza Italia - malissimo Pd e M5S - sale anChe Renzi : A “Quarta Repubblica” programma condotto da Nicola Porro i tecnici di Tecnè lo hanno chiamato “miracolo piazza San Giovanni”. La manifestazione di sabato a Roma ha portato beneficio a tutte le forze del centrodestra. In particolare sta crescendo in maniera esponenziale il gradimento degli Italiani su Salvini e sulla Lega . Il partito del Carroccio, nel giro di una settimana, si attesta , secondo tecnè, al 33% delle intenzioni di ...

Si rafforza l'asse Conte-Gualtieri sulla manovra. La linea al Parlamento : piccole modifiChe - no stravolgimenti : Questa volta a distanza solo per impegni di agenda, ma la questione logistica è secondaria. Giuseppe Conte da Torino, Roberto Gualtieri a Montecitorio davanti ai parlamentari del Pd: l’asse tra il premier e il ministro dell’Economia sulla manovra è sempre più solido. All’indomani della tregua armata nella maggioranza, i due parlano lo stesso linguaggio sul prossimo step, quel passaggio in Parlamento che ...