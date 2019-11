Borussia Dortmund-Inter | attacco frontale di Conte alla società | “mi dicono di sorridere

Borussia Dortmund-Inter 3-2 : nerazzurri dal doppio vantaggio al crollo : Segnano Lautaro e Vecino, poi la ribaltano i tedeschi con la doppietta di Hakimi e Brandt. Qualificazione agli ottavi molto difficile

Borussia Dortmund-Inter 3-2 - le pagelle di CalcioWeb : Handanovic e Lautaro - sforzi inutili [FOTO] : Borussia Dortmund-Inter, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminato il match tra i ragazzi di Favre e quelli di Conte valevole per la 4^ giornata di Champions League. Scontro diretto e di vitale importanza, entrambe le squadre sono infatti a 4 punti e l’obiettivo è avvicinare il Barça, fermato in casa dallo Slavia Praga. Finisce 3-2, l’Inter si suicida facendosi rimontare le due reti di vantaggio ...

VIDEO Borussia Dortmund-Inter 3-2 : highlights - gol e sintesi. La doppietta di Hakimi condanna i nerazzurri : Termina 3-2 al Westfalenstadion tra Borussia Dortmund e Inter, match valido per il quarto turno del Gruppo F della Champions League 2019-2020. La doppietta di Hakimi e la marcatura di Brandt costano caro agli uomini di Antonio Conte, avanti 2-0 nel primo tempo con le realizzazioni di Lautaro Martinez e di Vecino. Con questo punteggio, considerando anche il match di Barcellona, i neroverdi salgono al secondo posto (6 punti) a un lunghezza dal ...

Pagelle Borussia Dortmund-Inter 3-2 - voti Champions League 2019-2020 : Succede l’incredibile a Dortmund. Dopo un primo tempo perfetto dell’Inter, nella ripresa i tedeschi ribaltano tutto e dallo 0-2 passano al 3-2 con la doppietta di Hakimi e il gol di Brandt. I nerazzurri sbagliano tutto e i gialloneri ne approfittano. Occasione gettata alle ortiche che può costare tutto il girone. LE Pagelle DI Borussia Dortmund-Inter Borussia Dortmund (4-2-3-1) Bürki 6 – Match attento. Si ritrova ...

Borussia Dortmund-Inter 3-2 - le pagelle : Lautaro e Vecino non bastano ai nerazzurri : Si è appena concluso il match di Champions League al Signal Iduna Park con una clamorosa rimonta del Borussia Dortmund che, dopo aver chiuso il primo tempo sullo 0-2, batte l'Inter 3-2. Reti di Lautaro e Vecino per i nerazzurri, mentre i tedeschi siglano la rimonta con la doppietta di Hakimi e il gol di Brandt. In classifica ora il Borussia è secondo con 7 punti, a più tre sulla squadra di Conte e a meno uno dal Barcellona capolista. Il prossimo ...

Fa tutto l’Inter a Dortmund - prima incanta e poi si suicida : il Borussia ringrazia e adesso ‘vede’ gli ottavi : I nerazzurri vanno avanti di due gol nel primo tempo, salvo poi farsi rimontare nella ripresa dalla rete di Brandt e dalla doppietta di Hakimi Un vero e proprio suicidio sportivo, un secondo tempo orribile che spezza le gambe all’Inter, rimontata e poi ribaltata dal Borussia Dortmund dopo essere stata avanti di due gol. AFP/LaPresse Avvio perfetto per gli uomini di Conte, che dominano in lungo e in largo nel corso dei primi 45 ...

Borussia Dortmund-Inter 0-2 live - fine primo tempo : Borussia Dortmund-Inter live – Dentro o fuori? Ultima spiaggia? Nì. Ma la quarta giornata della fase a gironi della Champions League, quando si affrontano terza e quarta ed hanno gli stessi punti (4) è sempre un’arma letale, a doppio taglio. Affilata e appuntita, come la tensione che passa attraverso i calciatori di Borussia Dortmund e Inter. Favre e Conte, uno di fronte all’altro. All’andata ha avuto la meglio il ...

