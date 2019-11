Taranto | picchia la madre in sedia a rotelle per mesi | anche mentre la donna prega

Taranto - picchia la madre per avere i soldi : arrestato : È stato arrestato per i reati di maltrattamenti ed estorsione, un pregiudicato di 50 anni per aver picchiato la madre che si era rifiutata di dargli i soldi per l’acquisto della droga. Il fatto è accaduto a Taranto. A segnalare l'episodio alla polizia un cittadino che alle grida della madre e del figlio ha chiamato la questura. Una volta giunti sul pianerottolo dell'abitazione gli agenti hanno sentito le urla di una donna che implorava ...