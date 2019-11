Polemiche VAR – La proposta di Gravina | a breve una riunione tra arbitri | allenatori e

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 4 novembre 2019) VAR – Aci sarà unatrae capitani delle squadre di Serie A per discutere delle difficoltà emerse in questa prima fase della stagione. VAR – L’ANSA rende noto dell’iniziativa nata dal numero uno della FIGC al fine di discutere di alcune problematiche. “Unaal più presto trae capitani delle squadre di serie A, per parlare del regolamento internazionale e del protocollo Var: è quanto intende promuovere il presidente della Federcalcio, Gabriele, dopo ledella prima parte del campionato sugli arbitraggi e l’uso della videoassistenza.” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Manolas in conferenza: “Siamo in difficoltà ma le qualità di questo gruppo ci faranno risalire, a partire da domani” Ancelotti in conferenza: “Ritiro decisione del club, pensiamo ...

