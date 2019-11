Maggie Civantos e Najwa Nimri presentano El Oasis | lo spin-off di Vis A Vis dirà addio a

Vis a Vis ha salvato la carriera di Maggie Civantos : senza Macarena avrebbe smesso di recitare : Oggi in Spagna è considerata una delle attrici più talentuose della sua generazione, ma la carriera di Maggie Civantos ha rischiato di non decollare quando l'attrice si è ritrovata di fronte al provino per Macarena in Vis a Vis, il suo primo ruolo da protagonista in una serie tv. La serie di Antena 3, poi passata a Fox e ora su Netflix con tutte le sue quattro stagioni (più uno spin-off in arrivo nel 2020), l'ha consacrata in patria e resa ...

Perché Maggie Civantos ha lasciato Vis a Vis e quando Macarena tornerà in scena : Dalla terza stagione è sparita al secondo episodio, quando il suo personaggio è entrato in coma dopo essere stato stritolato in una lavatrice, ma Maggie Civantos ha lasciato Vis a Vis in modo non definitivo, per farvi ritorno nella quarta stagione in arrivo su Netflix il 25 settembre. All'epoca della messa in onda su Fox nel 2018, la sparizione del personaggio di Macarena Ferreiro spiazzò il pubblico della serie: la ragazza di buona famiglia ...

Le Ragazze del Centralino 5 su Netflix nel 2020 : arriva una new entry dopo l’addio di Maggie Civantos : Le riprese de Le Ragazze del Centralino 5 sono già iniziate la scorsa primavera, proseguendo praticamente senza sosta rispetto a quelle della quarta stagione, ma la serie non sarà sulla piattaforma prima del 2020, stando all'ultimo aggiornamento della pagina Wikipedia dedicata a Las Chicas del Cable. Come sempre accade alle produzioni Netflix, quando queste vengono rinnovate per almeno un paio di capitoli, le due stagioni in questione vengono ...