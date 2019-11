La giovanissima fidanzata di Briatore | 49 anni più giovane di lui rompe il silenzio… e

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 4 novembre 2019) Tanto clamore hanno destato le foto pubblicate dal giornale “Chi” sulla presunta storia di Flaviocon unastudentessa e modella di soli 20. La ragazza si chiama Benedetta Bosi e subito dopo l’ufficializzazione del suo flirt con l’imprenditore Flavio, un uomo di 69, ha subito un attacco mediatico senza precedenti. Sul suo seguitissimo profilo Instagram la ragazza ha dovuto subire qualsiasi critica. Ma a un certo punto ha voluto rispondere. Un suo fan le ha chiesto come mai stava con un uomo che poteva essere suo nonno. La risposta della bella modella è stata che “L’intelligenza non invecchia mai”. Un altro fan ha scritto sempre sul suo profilo: “Che schifo… Vendersi per case e soldi: povero mondo”, La risposta di Benedetta è stata simile a quella precedente “I soldi li hanno in tanti, l’intelligenza no”. La ragazza con le sue ...

