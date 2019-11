Ilva di Taranto | Arcelor Mittal lasciaDietrofront sull' acquisto del sito

ArcelorMittal pronta a lasciare l'Ilva di Taranto : ArcelorMittal lascia l’Ilva. La società Am InvestCo Italy ha notificato ai commissari straordinari dell’Ilva la volontà di rescindere l’accordo per l’affitto con acquisizione delle attività di Ilva Spa e di alcune controllate acquisite secondo l’accordo chiuso il 31 ottobre. Lo si legge in un comunicato della multinazionale.“Secondo i contenuti dell’accordo” del 31 ...

Ilva di Taranto - Arcelor Mittal lasciaNiente acquisto degli stabilimenti : Am InvestCo Italy ha notificato ai commissari straordinari dell'Ilva la volonta' di rescindere l'accordo per l'affitto con acquisizione delle attivita' di Ilva Spa e di alcune controllate acquisite secondo l'accordo chiuso il 31 ottobre. Lo si legge in un comunicato della multinazionale. Segui su affaritaliani.it

Ex Ilva - Del Vecchio chiude. A Taranto ritorna la cordata italiana : Fallisce subito l'idea dell'esecutivo di coinvolgere il fondatore di Luxottica. L'imprenditore era stato l'animatore della cordata alternativa ad ArcelorMittal

Il sottosegretario Turco : "Taranto immagini un futuro senza Ilva" : “Taranto può e deve pensare al suo futuro senza vederlo legato allo stabilimento dell’ex Ilva”. A dirlo, in un’intervista al Foglio, è Mario Turco, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con la delega alla Programmazione economica e agli investimenti, secondo cui occorre “un accordo di programma per la riconversione economica e industriale della città”.Si legge sul ...

Taranto - Ex Ilva : cancellato lo 'scudo penale' : ... sia per l'imponente quantità di acciaio da produrre', denuncia Rocco Palombella , Segretario generale Uilm , su Ilsussidiario.net. 'Inoltre - spiega - non è percorribile perché il Governo, l'Unione ...

Ilva/ Le strane coincidenze sul futuro di Taranto : Si complica la situazione dell'ex ILVA di Taranto. Lo scudo penale è stato messo in discussione e ciò allontana Arcelor Mittal

Ilva : Consulta rinvia atti a gip Taranto : 21.04 La Consulta non si è pronunciata sulla costituzionalità della immunità penale concessa alla ArcelorMittal per le condotte di attuazione del piano di tutela ambientale e sanitaria dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Ed ha rinviato gli atti al giudice di Taranto, che l'aveva investita, perché valuti se, visto che la legge è cambiata, ci siano ancora i presupposti per porre la questione di costituzionalità.

Ex Ilva - la Consulta non si esprime sulla incostituzionalità del salva-acciaieria : la legge è cambiata - atti tornano al giudice di Taranto : La Consulta restituisce gli atti al giudice per le indagini preliminari di Taranto che aveva chiesto di valutare l’incostituzionalità del decreto Salva-Ilva. La legge è cambiata, spiega la Corte Costituzionale, e quindi al termine della camera di consiglio non è arrivata alcuna decisione. Adesso toccherà nuovamente al gip jonico, considerato che nel frattempo il legislatore è intervenuto due volte per modificare la norma, valutare se ...

Taranto - accolto il ricorso dell'ex Ilva : "No allo spegnimento dell'Altoforno 2" : Il procedimento era stato avviato dopo l'incidente che nel giugno del 2015 costò la vita all'operaio Alessandro Morricella, investito da una fiammata