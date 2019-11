Espulso nel 2015 | nigeriano scoperto sulla Alan Kurdi

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 4 novembre 2019) Mauro Indelicato Undall'Italia nelè statoa bordo delladopo le procedure di identificazione dei migranti sbarcati a Taranto. Per lui sono scattate le manettenel, ma nuovamente in Italia da domenica ea Taranto a bordo della: è la storia di un cittadino, il quale è stato arrestato dalla Squadra Mobile della città pugliese. Gli agenti sono stati aiutati dagli uomini della Guardia di Finanza nell’individuazione del, il quale a seguito di accertamenti si èavere numerosi precedenti penali che l’hanno portato all’accompagnamento fuori dal nostro paese quattro anni fa. In particolare, così come raccontato dall’Agi, il giovanenel 2014 è stato arrestato a Casal di Principe, nel casertano per spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo qualche mese per l’appunto, per lui ...

59Gian : @franzoni_sara #Renga intellettuale onesto al punto tale che è riuscito a ritiuttare una foto fake della caviglia d… - 75_franz6 : Chi sarà stato espulso nel gruppo ANCHE oggi? ?????? - sergiob61549250 : @RadioSavana Devono fare una legge che lo straniero che deve scontare una pena nel nostro paese la deve scontare ne… -