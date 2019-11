Eddie Salcedo | il baby talento che incanta col Verona ma di proprietà Inter | conosciamolo

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 4 novembre 2019)AnthonyMora, 18 anni da poco più di un mese, ha segnato la prima rete in Serie A. Sull’ennesimo assist stagionale di Miguel Veloso, ilattaccante ha punito con un colpo di testa il Brescia, firmando il gol del vantaggio del. Ma conosciamo meglio il nuovodel calcio italiano. Chi è? Nato a Sestri Ponente da genitori colombiani, possiede il doppio passaporto, ma ha scelto le giovanili dell’Italia. Prodotto del settore giovanile del Genoa, arrivato dal Merlino, piccolo club dilettantistico del suo paese,è stato il più giovane esordiente di sempre nei primi cinque campionati europei: 15 anni, 10 mesi e 20 giorni. A lanciarlo fu Ivan Juric che lo scelse per il finale contro il Sassuolo. L’riesce ad acquistarlo nel 2018 in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro, nell’ultima stagione colleziona, ...

