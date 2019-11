Di Maio sulle divisioni costanti nel M5S | A Gianroberto Casaleggio hanno fatto di

Di Maio a Rabat : ottimo lavoro del Marocco sulle riammissioni : Di Maio:"Bisogna dare atto al Marocco che dal punto di vista delle riammissioni sta facendo un ottimo lavoro, che potrebbe essere fonte di ispirazione

Di Maio : “Al governo col Pd si lavora meglio che con la Lega ma stop ad alleanze locali. Conte rilancia? Sulle Regionali decidono i territori” : Con il Pd si lavora bene. Anzi, “meglio di quanto si lavorasse con la Lega“. Ma al presidente del Consiglio Giuseppe Conte che rilancia le alleanze sottolineando che per un patto come questo serve tempo la risposta del capo politico del M5s Luigi Di Maio è che “dopo uno tra i minimi storici alle Regionali, direi che può considerarsi un’esperienza chiusa”. Più precisamente, al capo del governo risponderanno ...

Gelo Di Maio-Conte sulle alleanze civiche. Il capo del Movimento è sempre più isolato : Dopo l’Umbria, il leader boccia l’intesa col Pd: «Ci danneggia». Parlamentari contrari. Telefonata con il premier

Voto in Umbria - Di Maio sulle intese locali : «Patto M5S-Pd strada impraticabile» : I commenti dopo il trionfo del centrodestra in Umbria. Conte cita Modugno: «Io in discussione? Ho il sole, il cielo e il mare». Renzi: «Sconfitta figlia di un accordo sbagliato»

Matteo Salvini contro Zingaretti - Conte e Di Maio : "Per me siete come moscerini sulle vacche" : Alla vigilia del voto in Umbria, dopo essersi sentito dare dell'"ubriacone del Papeete" da Nicola Zingaretti, Matteo Salvini alza il livello della tensione. Risponde al fuoco. Lo fa a modo suo, con toni durissimi. Si parte dall'attacco alla legge di bilancio: "Questa manovra economica, fra tassa sul

Sondaggi Lega sulle regionali in Umbria - "Salvini oltre il 30%". Di Maio - è un suicidio : "M5s sotto il 10%" : sulle scrivanie dei big leghisti girano Sondaggi entusiasmanti alla vigilia delle regionali in Umbria. Secondo un indiscreto di Dagospia, dalle parti di Matteo Salvini si aspettano "un risultato superiore al 30%", condizione indispensabile per portare alla vittoria la candidata governatrice Donatell

Dopo l'Umbria - la Calabria. Cena tra Di Maio e Zingaretti per trovare un'intesa sulle regionali : Cena di lavoro ieri sera a Roma tra i leader di M5s e Pd, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Secondo quanto si è appreso, oltre al voto odierno sul taglio dei parlamentari, Zingaretti e Di Maio hanno anche affrontato il tema del voto di fine ottobre in Umbria e delle prossime elezioni regionali in Calabria. Pd e M5s, secondo quanto si è appreso, non avrebbero ancora raggiunto l’intesa per allearsi con un candidato comune ...

Luigi Di Maio lo ‘sfasciacarrozze’ e la disfida sulle merendine : Luigi Di Maio languiva in crescenti ambasce. Era o non era lui il capo politico dei Cinquestelle? Eppure nessuno sapeva dargli istruzioni pratiche sul come tutelare la sua sacra unzione, avvenuta sul fonte battesimale secondo rito di San Gennaro e la benedizione di Rousseau. Gli abbaiamenti di Beppe Grillo diventavano sempre più criptici (anche se il suo riferimento alla “poltronofilia” non era poi così incomprensibile), lo sguardo assente di ...

Di Maio con Conte : "Nessun attrito sulle tasse - siamo d'accordo nel ridurle" : Il premier e il ministro degli Esteri smentiscono ogni dissapore arrivano a New York per il vertice Onu. "Se c'è un progetto per disincentivare alcune fonti dannose, lo dobbiamo fare con un progetto di largo respiro" dice il leader M5s.

Conte : riforma fisco e carcere per evasori Di Maio : «No alla tassa sulle merendine» : L’intervento del premier alle giornate della Cgil di Lecce. Reddito di cittadinanza e Quota 100 saranno mantenuti. Gli incentivi alle imprese per new green deal

Luigi Di Maio e Giuseppe Conte - è già resa dei conti sulle tasse : il grillino svela il bluff del premier : È già resa dei conti nel governo sulle tasse, con Luigi Di Maio che frena gli entusiasmo del premier Giuseppe Conte. Ospite a Lecce di Maurizio Landini nella festa della Cgil, Conte tira dritto sul Green New Deal, il piano per riconvertire l'industria in chiave sostenibile che si traduce in nuove ta

Di Maio : «No alla tassa sulle merendine - altre le priorità» Imposta sugli snack per la scuola : sei d’accordo? Vota : Il capo politico del M5S stoppa il presidente del Consiglio che aveva considerato «praticabili» le proposte (ideate da due ministri M5S) su snack e biglietti aerei per finanziare scuola e piano sull’ambiente. «Noi dobbiamo abbassare le tasse»

Di Maio corregge Conte : «No alla tassa sulle merendine - altre le priorità» : Il capo politico del M5S stoppa il presidente del Consiglio che aveva considerato «praticabili» le proposte (ideate da due ministri M5S) su snack e biglietti aerei per finanziare scuola e piano sull’ambiente. «Noi dobbiamo abbassare le tasse»