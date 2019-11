Corsera sui falli di mano | due pesi | due misure | perché Nicchi e Rizzoli non spiegano?

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 4 novembre 2019) Il Corriere della Sera torna sulle disparità di giudizio suidiche si sono evidenziate nelle ultime giornate di campionato, De Ligt ne è diventato il porta bandiera oramai. L’intenzione dell’International Board era quella di ridurre il margine di discrezionalità dell’arbitro, ma l’effetto ottenuto sembra opposto. Ed è quello della confusione e della disparità di giudiziosu episodi simili sono state fatte scelte molto diverse: due, due, come quando la Var non c’era. Se ne sono accorti tutti, perfino gli arbitri stessi e non solo in Italia. L’introduzione della Var rischia di non rappresentare quello che si era sperato all’inizio e, a causa delle nuove regole, di confondere ancora di più i direttori di gara e aumentare le polemiche. Così è dura andare avanti, anchela nuova regola suidinon piace nemmeno agli arbitri, che ...

