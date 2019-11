Anche con il governo Conte due i porti restano chiusi E la discontinuità promessa?

Per Mosca più spiragli per ripartire con Kiev e Anche con l’Ue : L'articolo Per Mosca più spiragli per ripartire con Kiev e anche con l’Ue proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Brexit : vi spiego perché a Dublino abbiamo conquistato più bAnche inglesi di tedeschi o francesi : La capitale irlandese ha vinto la sfida con Francoforte e Parigi per attrarre società finanziarie di vario tipo in fuga da Londra. Ecco come ci è riuscita in quest'intervista esclusiva a Kieran Donoghue, l’uomo che dal 2004 ha pilotato il boom dell’Isola di Smeraldo come hub finanziario

LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna 59-79 - Serie A basket in DIRETTA : 7 bello Virtus! I bolognesi vincono largamente Anche il derby a Reggio Emilia. Hunter mattatore : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa DIRETTA LIVE. Un saluto e una buona serata a tutti Voi Le “V” Nere proseguono la loro marcia in testa alla classifica: 7 vittorie in 7 partite per Teodosic e compagni. Top scorer Gaines (16) e Hunter (16), fra i padroni di casa invece Johnson-Odom (20). FINISCE QUI: Reggio EMILIA 59-79 VIRTUS Bologna 59-79 ...

Allerta Meteo - nuova pesante allerta della protezione civile : il maltempo continua Anche in settimana : allerta Meteo – L’ampia e profonda area depressionaria di origine atlantica presente sull’Italia, nelle prossime ore, continuerà a determinare condizioni di spiccata instabilità con fenomeni significativi in estensione alle regioni centro-meridionali. La ventilazione si manterrà intensa dai quadranti meridionali su tutte le regioni del Centro-Sud con mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

LIVE Djokovic-Shapovalov - Finale Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : 6-3 4-3 - break del serbo Anche nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Martella da fondo Djokovic con entrambi i colpi 40-0 Gran seconda di Shapovalov 30-0 Decimo ace di Shapovalov 15-0 Si proietta verso la rete con la volée alta Shapovalov 5-3 Djokovic, raro scambio medio-lungo, lo vince il serbo grazie al rovescio largo di Shapovalov Vantaggio Djokovic, magnifica seconda strettissima del serbo 40-40 Prima centrale di Djokovic, annullata la palla ...

Whatsapp : disponibile sblocco con impronta digitale Anche per sistema Android : Maggiore sicurezza con l’ultimo aggiornamento di Whatsapp. Da adesso sarà possibile accedere all’applicazione di messaggistica utilizzando l’impronta digitale. Questa funzionalità era già stata resa disponibile a febbraio 2019 per tutti gli utenti che possedevano un iPhone, tramite il Touch ID e Face ID. Finalmente Whatsapp ha deciso di introdurre la funzionalità di sblocco anche per i possessori Android....Continua a leggere

Moto3 – Tris consecutivo per Dalla Porta - splendido successo Anche a Sepang : Vietti solo quinto : Terza vittoria consecutiva per Lorenzo Dalla Porta, la quarta in stagione, che completa così come meglio non potrebbe il trittico asiatico Lorenzo Dalla Porta non si ferma più e, dopo aver conquistato il titolo mondiale di Moto3 in Australia, si prende la terza vittoria consecutiva in Malesia, completando come meglio non potrebbe il trittico asiatico. AFP/LaPresse Sono quattro in totale i successi per il pilota del Leopard Racing, ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2020 : Gherdeina vince il derby contro Ritten - successi Anche per Asiago e Valpusteria - battute Fassa - Cortina e Vipiteno : Serata ricca di incontri di Alps League, torneo europeo di Hockey su ghiaccio. Su tutti, il derby d’alta quota tra Gherdeina e Ritten, che ha visto prevalere i padroni di casa al supplementare per 3-2. successi importanti anche per Asiago, 2-3 in casa del Jesenice, e per Valpusteria, 2-7 sul campo del Kitzbuhel. Cadono invece Fassa (7-2 per mano dello Zeller Eisbaren), Cortina (2-0 dal Feldkirch) e Vipiteno (battuta in casa ...

Risultati Premier League - 11^ giornata : vincono Liverpool - MAnchester City e Chelsea - la classifica aggiornata : Risultati Premier League – Si gioca l’undicesimo turno di Premier League. Il massimo campionato inglese entra nel vivo. Ad aprire è stata la vittoria del Bournemouth contro il Manchester Utd, Red Devils ko, finisce 1-0. Alle 16 l’Arsenal non va oltre il pari contro il Wolverhampton, il Liverpool rimonta nel finale l’Aston Villa, il Manchester City vince in rimonta contro il Southampton. Alle 18,30 il Chelsea batte ...

Anche Franceschini difende Conte dall'affondo di Renzi : "Questo Governo è l'ultimo" : “Repetita iuvant: il Governo Conte è l’ultimo di questa legislatura. Chi lo indebolisce con fibrillazioni, allusioni, retroscena di palazzo, fa il gioco della destra. Forse sarebbe ora di smetterla”. Così su Twitter il ministro Dario Franceschini, capi delegazione del Pd al Governo.La #Manovra varata dal Governo è positiva: blocca aumento Iva, taglia tasse sul lavoro, elimina il superticket sanitario, ...

Festival di Sanremo 2020 - “Amadeus tratta con Tiziano Ferro per averlo al suo fianco”. E si fa il nome Anche di Chiara Ferragni : “Amadeus tratta con Tiziano Ferro per il Festival di Sanremo 2020“. È l’indiscrezione-bomba lanciata da Davide Maggio sul suo sito, secondo cui il direttore artistico del prossimo Festival è in trattativa con il cantante per averlo al suo fianco sul palco dell’Ariston. Era stato lo stesso Amadeus qualche giorno fa a rivelare in un’intervista al Messaggero che sarà affiancato nella conduzione da tre personaggi noti ...

Anche in Italia arriva finalmente la terapia car – T - una cura innovativa e molto efficace contro i tumori : Anche in Italia, finalmente è arrivata la terapia contro i tumori con cellule Car-T (Chimeric antigen receptor T-cell). Questa cura ha avuto il via libera dall’Agenzia regolatoria europea (Ema) e serve a curare soprattutto i tumori del sangue , quelli che non rispondono al altre terapie. Con questa nuova terapia si riprogrammano geneticamente le cellule del sistema immunitario di chi si è ammalato di tumore e si immette nell’organismo un ...

Marracash - storia con Elodie e album Persona/ 'Anche ego e anima nei miei brani" : Marracash, dalla storia con Elodie al nuovo disco Persona: 15 brani 'anatomici', ma c'è spazio anche per l'ego e l'anima.

Manovra - Buffagni (M5s) contro tassa su auto aziendali : “Fare di più per imprese”. E Renzi boccia Anche quella su zucchero e plastica : Trovato l’accordo sulla Manovra nel governo, c’è già chi nella maggioranza protesta contro le tasse e chiede che la legge di Bilancio venga modificata in Parlamento. In prima linea naturalmente Matteo Renzi che non perde occasione per diffeRenziarsi dalla coalizione Pd-M5s e ha assicurato Italia viva “darà battaglia” in Aula contro le tasse su auto aziendali, plastica e zucchero. Ma questa volta non è solo. A esporsi oggi ...