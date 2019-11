Allerta alimentare | frutti di bosco a rischio epatite A INFO e DETTAGLI

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 4 novembre 2019)diA: l’allarme si è diffuso negli Stati Uniti quando un’azienda della San Joaquin Valley in California, la Wawaona Frozen Foods ha ritirato dal mercato il mix didi, di lamponi e miscele di bacche congelate, distribuito alo da due catene di supermercati con le proprie etichette: Aldi e Raley. I prodotti sono stati esportati anche in Europa e in Italia. Al momento la componete che desta maggiore preoccupazione è legata a delle bacche, di origine cilena, e la società ha dichiarato che, al momento, non sono state segnalate malattie associate ai prodotti specificando che sta collaborando con i negozi alo e con i funzionari sanitari federali nel richiamo. Resta però il problema delle bacche acquistate da aziende, anche europee comprese quelle italiane, che potrebbero avere acquistato la materia prima contaminata dal Cile ...

PaoloScorpio : RT @Delorenzoanna1: Allerta alimentare per birra tedesca con detergenti: ritirate 17 birre Franken Bräu - Delorenzoanna1 : Allerta alimentare per birra tedesca con detergenti: ritirate 17 birre Franken Bräu - Marzia2903 : Ritirata nota birra tedesca: presenza di detergenti. “Possono causare lesioni” -