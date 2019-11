12enne restituisce smartphone al padre | Non ne posso più | è meglio suonare la

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 4 novembre 2019)dedicarsi alla musica che giocare col cellulare: così la pensa undi Bitonto (Bari), che ha riposto in una busta loche aveva ricevuto e lo ha fatto ritrovare alin uno zaino. A riportare la vicenda e le parole del ragazzino è La Stampa.“Tienilo tu papà, mettilo nello zainetto: non nepiù, te lo restituisco, voglio disintossicarmi... Così ho più tempo anche per realizzare uno dei miei sogni: diventare batterista”.La Stampa ha intervistato i genitori del ragazzino pugliese. Ildel giovanissimo musicista ha raccontato:“All’inizio non ho dato peso alla cosa mi è sembrato strano solo che anche il secondo giorno il telefono è rimasto lì”. Alla richiesta di spiegazioni, ilavrebber detto: “Ti sto dando indietro il cellulare, papà, non ne ...

