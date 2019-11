Ylenia Carrisi e la speranza di Romina di ritrovarla | il messaggio su Instagram

Fonte : dilei

(Di domenica 3 novembre 2019) Sono passati tanti anni, maPower non si arrende: la fiamma dellaarde ancora in lei, sebbene le possibilità di poter riabbracciare sua figliasi fanno sempre più remote. Come ogni anno, questo è il periodo più difficile per la cantante, perché si avvicina il momento in cui disi persero le tracce. La giovane aveva appena 23 anni quando, nel gennaio 1994, si fece sentire per l’ultima volta dai suoi genitori. All’epoca la figlia di Al Bano eera negli Stati Uniti, e più precisamente a New Orleans, dove alloggiava in un albergo assieme ad un uomo misterioso e controverso, Alexander Masakela. Nei primi giorni di quell’anno la ragazza scomparve nel nulla, e tutte le ricerche condotte perportarono in un nulla di fatto. Mentre Al Bano, anche dietro testimonianza di una guarda giurata che disse di aver visto una ragazza ...

