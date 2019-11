Traffico Roma del 03-11-2019 ore 17 | 30

Traffico Roma del 03-11-2019 ore 16 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. DA SEGNALARE SOLO UN INCIDENTE IN VIA TIBURTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DIEGO ANGELI. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. A CENTOCELLE IN CORSO IN VIA DEI CASTANI UNA MANIFESTAZIONE SOCIO- CULTURALE. STRADA CHIUSA TRA PIAZZA DEI MIRTI E VIA DEI FAGGI SINO ALLE ORE 21. DEVIAZIONI PER LE NUMEROSE LINEE BUS DI ZONA ALL’EUR LAVORI IN CORSO IN VIA NAIROBI, SENSO ...

Traffico Roma del 03-11-2019 ore 15 : 30 : NULLA DA SEGNALARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. , CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. A CENTOCELLE IN CORSO IN VIA DEI CASTANI UNA MANIFESTAZIONE SOCIO- CULTURALE. STRADA CHIUSA TRA PIAZZA DEI MIRTI E VIA DEI FAGGI SINO ALLE ORE 21. DEVIAZIONI PER LE NUMEROSE LINEE BUS DI ZONA ALL’EUR LAVORI IN CORSO IN VIA NAIROBI, SENSO UNICO DA LARGO SRI LANKA A PIAZZALE DELL’UMANESIMO, DEVIATE DIVERSE LINEE BUS AD OSTIA ...

Traffico Roma del 03-11-2019 ore 14 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. NULLA DA SEGNALARE ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. ALLA BUFALOTTA CHIUSA VIA DELLA MARCIGLIANA , PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLOMEA CAPITANIO. A CENTOCELLE IN CORSO IN VIA DEI CASTANI UNA MANIFESTAZIONE SOCIO- CULTURALE. STRADA CHIUSA TRA PIAZZA DEI MIRTI E VIA DEI FAGGI SINO ALLE ORE 21. DEVIAZIONI PER LE NUMEROSE LINEE BUS DI ZONA AD OSTIA ...

Traffico Roma del 03-11-2019 ore 13 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. NULLA DA SEGNALARE ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. ALLA BUFALOTTA CHIUSA VIA DELLA MARCIGLIANA , PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLOMEA CAPITANIO. A CENTOCELLE IN CORSO IN VIA DEI CASTANI UNA MANIFESTAZIONE SOCIO- CULTURALE. STRADA CHIUSA TRA PIAZZA DEI MIRTI E VIA DEI FAGGI SINO ALLE ORE 21. DEVIAZIONI PER LE NUMEROSE LINEE BUS DI ZONA AD OSTIA ...

Traffico Roma del 03-11-2019 ore 12 : 30 : MATTINA AL MOMENTO SENZA Traffico E DISAGI PER LA CIRCOLAZIONE A CENTOCELLE IN CORSO IN VIA DEI CASTANI UNA MANIFESTAZIONE SOCIO- CULTURALE. STRADA CHIUSA E Traffico DEVIATO. NEI TRASPORTI DEVIAZIONI PER QUATTRO LINEE DI BUS. A OSTIA RICORDIAMO LA CHIUSURA DI VIA DEGLI ALDOBRANDINI. CHIUSA ALL’ALTEZZA DEL LUNGOMARE. PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 ...

Traffico Roma del 03-11-2019 ore 11 : 30 : AUMENTATO IL Traffico MA SENZA PROVOCARE PARTICOLARI RIPERCUSSIONI. RALLENTAMENTI ATTORNO A PORTA DI Roma, SI RALLENTA IN VIA DI TORREVECCHIA. VEICOLO IN PANNE SULLA TANGENZIALE DIREZIONE NOMENTANA-SALARIA. VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DELLA TIBURTINA. POSSIBILI DISAGI. MENTRE SULLA PONTINA INCIDENTE A CASTEL DI DECIMA DIREZIONE POMEZIA. Traffico AL MOMENTO SCORREVOLE MA INVITIAMO ALLA PRUDENZA. PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO ...

Traffico Roma del 03-11-2019 ore 10 : 30 : NESSUN DISAGIO DI RILIEVO AL MOMENTO, Traffico SCORREVOLE PRUDENZA SUL RACCORDO ANULARE NEL TRATTO AURELIA-BOCCEA. AVVENUTO UN INCIDENTE IN INTERNA DIREZIONE CASSIA; DUE VETTURE COINVOLTE. INTERA GIORNATA A CENTOCELLE, IN VIA DEI CASTANI, CON UNA MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE. STRADA CHIUSA E Traffico DEVIATO. ANCHE OGGI AUMENTATE LE CORSE BUS PER I CIMITERI; MAGGIORI I COLLEGAMENTI. PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA ...

Traffico Roma del 03-11-2019 ore 09 : 30 : RIAPERTA AL Traffico VIALE REGINA MARGHERITA VICINO PIAZZA BUENOS AIRES. RIMOSSI I RAMI IN STRADA CHE BLOCCAVANO LA CIRCOLAZIONE. Traffico AL MOMENTO SCORREVOLE, UN INCIDENTE PERÒ POTREBBE PROVOCARE DISAGI A CHI PROVIENE DALL’APPIA ED ENTRA SUL RACCORDO. A CENTOCELLE IN VIA DEI CASTANI MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE. STRADA CHIUSA E Traffico DEVIATO. NEI TRASPORTI DEVIAZIONI PER QUATTRO LINEE DI BUS. A OSTIA CHIUSA VIA DEGLI ALDOBRANDINI ...

Traffico Roma del 03-11-2019 ore 08 : 30 : VIALE REGINA MARGHERITA, PER RAMI SULLA STRADA, È TEMPORANEAMENTE CHIUSA AL Traffico; SIAMO A RIDOSSO DI PIAZZA BUENOS AIRES. A CENTOCELLE IN VIA DEI CASTANI MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE. STRADA CHIUSA E Traffico DEVIATO. NEI TRASPORTI DEVIAZIONI PER QUATTRO LINEE DI BUS. A OSTIA CHIUSA VIA DEGLI ALDOBRANDINI ALL’ALTEZZA DEL LUNGOMARE. IL MOTIVO, IL DISSESTO DELLA STRADA. PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE ...

Traffico Roma del 03-11-2019 ore 07 : 30 : SCORREVOLE AL MOMENTO IL Traffico SULLE STRADE DI Roma, RACCORDO E TRATTO URBANO COMPRESO. A CENTOCELLE IN VIA DEI CASTANI MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE. STRADA CHIUSA E Traffico DEVIATO. NEI TRASPORTI DEVIATE QUATTRO LINEE DI BUS. AUTOBUS CHE ANCHE OGGI GARANTIRANNO MAGGIORI COLLEGAMENTI PER I CIMITERI. LA METRO B INVECE RESTERÀ APERTA FINO ALLE 21. SULLA LINEA A DELLA METRO CHIUSA BALDO DEGLI UBALDI PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E ...

Traffico Roma del 02-11-2019 ore 19 : 30 : CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. DA SEGNALARE PERO’ DUE INCIDENTI CHE RALLENTANO IL Traffico , IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DEL FORTE BRASCHI E VIA CLEMENTE III VERSO VIA BOCCEA, ED IN VIA OSTIENTE IN PROSSIMITA’ DI VIA FRUGONI IN DIREZIONE CENTRO SUL RACCORDOANULARE LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE SU L’INTERO ANELLO . DOMANI DOMENICA 3 NOVEMBRE A CENTOCELLE PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTURALE VIA ...

Traffico Roma del 02-11-2019 ore 18 : 30 : RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA CASSIA ED IL RACCORDO IN USCITA DA Roma. STESSA SITUAZIONE VIA DEL FORO ITALICO TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E LA VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI. SUL RACCORDOANULARE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA NOMENTANA E LA A24 Roma TERAMO. TERMINERANNO QUESTA SERA I LAVORI AL PONTE TRE DENARI SULLA FERROVIA FL5 Roma-CIVITAVECCHIA. NELLA TRATTA LADISPOLI-MACCARESE I TRENI ...

Traffico Roma del 02-11-2019 ore 17 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE . NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO NEANCHE SUL RACCORDOANULARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ALLA BUFALOTTA CHIUSA VIA DELLA MARCIGLIANA , PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLOMEA CAPITANIO. ALL’OLIMPICOE’ DA POCO TERMINATO L’INCONTRO , Roma – NAPOLI,POSSIBILI DISAGI NELLE STRADE A RIDOSSO DELL’IMPIANTO SPORTIVO. TERMINERANNO QUESTA SERA I LAVORI AL PONTE TRE DENARI ...

Traffico Roma del 02-11-2019 ore 17 : 00 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE . NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO NEANCHE SUL RACCORDOANULARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ALLA BUFALOTTA CHIUSA VIA DELLA MARCIGLIANA , PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLOMEA CAPITANIO. SI STA’ DISPUTANDO ALL’OLIMPICO IL BIG MATCH DELLA GIORNATA, Roma – NAPOLI, PER QUESTA UNDICESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO. PREVISTE LE CONSUETE LIMITAZIONI AL TRANSITO E ALLA SOSTA ...